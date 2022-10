Octubre llegó lleno de sorpresas y conciertos, pues la Ciudad de México contará con más de 10 presentaciones musicales en donde destacan los de rock por lo que se ha llamado al mes: Rocktubre.

Entre las bandas que destacan está Rammstein, que llegará a los escenarios después de la cancelación de los conciertos programados para septiembre de 2020 pero cancelados por la pandemia. La banda traerá al país su espectáculo que contará con una producción de última generación y de gran escala piro-teatral y se realizará en el Foro Sol, CDMX, el 1, 2 y 4 de octubre, desde las 8:30 p.m.

Asimismo, el festival Tecate Coordenada se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre, y nuevamente contará con cuatro escenarios (dos principales y dos alternos) repartidos estratégicamente, así como su ya tradicional espacio Casa Comedy.

El lineup está conformado por más de 40 propuestas musicales entre las que destacan Apocaliptyca, Banda Los Recoditos, Caifanes, Carla Morrison, Kenia Os, Cat Power, Jack White, Travis, Rozalén, Emir Kusturica and The Non Smoking Orchestra, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

CONCIERTOS EN CDMX 2022