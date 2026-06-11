Resumen

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El Pleno también aprobó proyecto que reconoce a la Sunafil como única autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo a nivel nacional | Foto Sunafil
El Pleno también aprobó proyecto que reconoce a la Sunafil como única autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo a nivel nacional | Foto Sunafil
Por Redacción EC

Luego de la coordinación sostenida entre Freddy Solano González, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, el Pleno aprobó hoy el texto sustitutorio consensuado que modifica las leyes 32486, 32509, 32521 y 32522.