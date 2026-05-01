Por Redacción EC

Con el inicio de un nuevo mes, más de seis millones de trabajadores formales del país se mantienen a la expectativa por recibir uno de los beneficios laborales más esperados del año: la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente a mayo 2026. Se trata de un derecho laboral que equivale, en promedio, a una remuneración anual y corresponde a los trabajadores del régimen laboral privado que hayan laborado al menos cuatro horas diarias y acumulen como mínimo un mes completo de servicios entre noviembre de 2025 y abril de 2026, periodo considerado para el depósito del presente mes. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) anunció severas sanciones para aquellas empresas que no depositen a la fecha el pago de este derecho laboral a sus empleados. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.