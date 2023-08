Lima, la capital de Perú, es una importante ciudad atractiva para el turismo, no solo por su historia, cultura y gastronomía, sino también por su arquitectura. Aunque muchas construcciones limeñas son conocidas por los ciudadanos locales, lo cierto es que no le toman tanta importancia como sí lo hacen las personas extranjera, y esto probablemente se deba a que no conocen mucho su historia.

Un claro ejemplo es La Rosa Naútica, uno de los restaurantes nacionales más exclusivos del país, que se encuentra ubicado sorprendentemente sobre las aguas de la Costa Verde y que es muy concurrido por ciudadanos peruanos y extranjeros. Si no conoces mucho sobre su pasado, a continuación te contamos algunos detalles que tal vez no conocías del famoso restaurante.

¿CUÁNDO SE CONSTRUYÓ LA ROSA NAÚTICA?

La construcción de La Rosa Naútica se inició por la época de los años 80 en Miraflores, en un muelle sobre el rocoso espigón 4 que conforma el Circuito de Playas de la Costa Verde. Fue fundado exactamente en el año 1983 por el empresario Carlín Semsch, que estuvo vinculado en sus inicios con la cocina internacional. Su iniciativa sorprendió a ciudadanos nacionales y extranjeros, quienes les agradó la idea de tener un restaurante sobre el mar.

Los inicios de la Rosa Náutica. | Foto: La Rosa Náutica / Facebook

Varios especialistas se encargaron de desarrollar la espectacular construcción. Según recoge Líbero, arquitectos, ingenieros y otros expertos aportaron sus conocimientos para llevar a cabo el restaurante, cuyo resultado final es el que se mantiene vigente hasta el presente.

“Un sueño hecho realidad y que hasta el día de hoy sigue conquistando, impresionante y enamorando a nuestros visitantes”, se publicó en las redes sociales oficiales de La Rosa Náutica.

La Rosa Naútica en construcción. | Foto: La Rosa Naútica / Facebook

En sus inicios su mayor motivación fue ofrecer e impulsar la popularidad de los mejores platos del Perú. Luego de muchos años se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos del país por su ubicación y construcción, y actualmente recibe alrededor de cientos de turistas y comensales locales durante todo el año. Su gran popularidad también se debe a la gran fama que la gastronomía peruana ganó en los últimos años.

Vista de La Rosa Naútica | Foto: La Rosa Naútica / Facebook

La Rosa Náutica puede ser vista desde el malecón de la Costa Verde y resalta sobre otros lugares. Además, no solo ofrece una carta con los mejores platos peruanos, sino también una bella experiencia frente al mar limeño. Su innovadora arquitectura convierte al restaurante en un lugar especial para visitar, sobre todo en fechas especiales, como Fiestas Patrias o Día de San Valentín, especialmente en esta última festividad, puesto que el lugar es muy concurrido por pareja de enamorados, novios y esposos.

En el año 2005, el reconocido restaurante fue elegido entre los cinco mejores establecimientos preferidos por los empresarios. La Rosa Náutica ocupó el quinto lugar según la Cámara de Comercio de Lima.

¿CUÁNTO CUESTA COMER EN LA ROSA NAÚTICA?

Para comenzar, los ceviches son unos platillos infaltables en tu comida, el valor de estos va entre los 64 a 74 soles aproximadamente. El cóctel de camarones se ha convertido en uno de los más pedidos del restaurante y este cuesta alrededor de 66 soles.

Pero si quieres probar varios platos a la vez, puedes pedir una ronda marina que puede llegar a costar entre 96 soles y 144 soles, el precio dependerá de para cuántos sea el platillo: dos o cuatro personas.

Pero la comida marina no es la única oferta del restaurante, los platos criollos también se hacen presente en la carta como el lomo saltado, el arroz con pato, el lomo a las tres pimientas, entre otros, estos varían entre 59 y 80 soles.