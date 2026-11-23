En distintas partes del mundo, la tala de bosques para ampliar las actividades agrícolas y ganaderas se ha convertido en una de las principales amenazas para el medioambiente. De hecho, esta práctica destruye ecosistemas, reduce la capacidad de los bosques para absorber dióxido de carbono y agrava la crisis climática. En ese sentido, Panamá es uno de los países afectados por la explotación de sus ecosistemas y ha tenido que implementar nuevas medidas para mantener la producción de uno de sus productos más demandados: la piña tropical. Así, una técnica agrícola aplicada tras la pérdida de varias hectáreas ha despertado el interés de medios internacionales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO COSECHAN LAS PIÑAS EN PANAMÁ TRAS LA PÉRDIDA DE TIERRA?

En su informe de la Agencia EFE señala que la sequía y la deforestación provocada por la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas amenazan los suelos de la zona occidental de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, que abarca unas 343 521 hectáreas. En las áreas deforestadas, la pérdida de suelo puede llegar a las 200 toneladas por hectárea cada año, una situación que pone en riesgo el cultivo de piña tropical, considerado uno de los principales productos de exportación del país centroamericano.

Así, con el objetivo de evitar esta problemática, Panamá viene promoviendo, con el apoyo de especialistas de Cuba y España, diversas medidas para frenar la erosión de los suelos. Entre ellas destaca la siembra de piñas en sentido transversal a la pendiente del terreno, una técnica de conservación que busca disminuir la velocidad del agua de lluvia, evitar el arrastre de la capa fértil y preservar la materia orgánica, especialmente en las zonas más vulnerables, conforme comparte Infobae.

¿CUÁNDO SE RECOMIENDA PELAR LA FRUTA ANTES DE CONSUMIRLA?

En declaraciones para CuidatePlus, la integrante del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (Cgcodn), Mónica Pérez, sostuvo que consumir la cáscara de algunas frutas y verduras concentra vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, nutrientes que favorecen el tránsito intestinal y ayudan a controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Inclusive, favorece la salud cardiovascular, digestiva y metabólica. No obstante, la experta señaló que no es indispensable dentro de una alimentación saludable comerla como tal. Aunque, recomendó retirar la menor cantidad posible de cáscara y, en caso de consumirla por completo, lavarla correctamente antes de ingerirla.

Eso no es todo, Pérez indicó que, si no es posible garantizar una limpieza adecuada del producto, especialmente en personas inmunodeprimidas o embarazadas, se sugiere retirar la cáscara. Esta medida también es aconsejable para quienes presentan alergia a la piel de la fruta o padecen enfermedades digestivas, como gastroenteritis o brotes de enfermedad inflamatoria intestinal. Asimismo, la experta señaló, por ejemplo, que la cáscara de la naranja y el plátano también puede aprovecharse en la cocina. Es decir, con un buen lavado, puede utilizarse rallada, cocida, frita o en infusiones, ya que concentra nutrientes como vitamina C, flavonoides, vitaminas del grupo B y antioxidantes.

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