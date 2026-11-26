La alimentación durante la jornada laboral puede convertirse en una de las primeras cosas que las personas descuidan cuando tienen múltiples tareas pendientes. Entre reuniones, llamadas y obligaciones, el almuerzo suele quedar relegado a unos cuantos minutos o termina resolviéndose con cualquier producto disponible. Sin embargo, lo que se coloca en el plato al mediodía puede tener una influencia importante en el bienestar del organismo, especialmente cuando se trata de proteger el corazón.

El problema no está únicamente en recurrir a productos con exceso de calorías, grasas poco saludables o ingredientes ultraprocesados. También existe el riesgo de pasar varias horas sin comer y llegar a la cena con un apetito difícil de controlar. El cardiólogo Sean Heffron, del Centro para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares de NYU Langone Health, explicó a Today que permanecer demasiado tiempo sin alimentarse puede favorecer decisiones poco convenientes. “Cuando tienes hambre es mucho más probable que tomes decisiones que no estén basadas en un plan de alimentación bien pensado, por lo que buscas refrescos (no saludables) o comes en exceso en la cena porque te has sentido privado durante todo el día”, advirtió.

¿Qué debería tener un almuerzo pensado para proteger el corazón?

Para la doctora Nieca Goldberg, cardióloga especializada en la salud cardiovascular femenina y directora médica del Centro Joan H. Tisch para la Salud de la Mujer, prestar atención a los alimentos elegidos durante esta comida es fundamental. No se trata de eliminar todos los ingredientes que suelen consumirse a diario, sino de encontrar combinaciones que aporten nutrientes y permitan mantener una alimentación equilibrada.

Una de las alternativas que destaca es la ensalada acompañada de proteínas magras. Las verduras de hojas verdes pueden servir como punto de partida para preparar un plato más completo, al que se le puede añadir pescado, pollo a la parrilla o huevo. También existen opciones vegetales como el hummus y el tabule, que permiten variar los ingredientes sin renunciar a una comida nutritiva.

Cuatro alternativas que pueden formar parte de tu menú diario

Otra preparación que aparece entre las recomendaciones es el grain bowl, una combinación que utiliza cereales como base y permite incorporar distintos alimentos en un mismo recipiente. Puede prepararse con granos integrales, vegetales y alguna fuente de proteína, creando un almuerzo variado que aporta diferentes nutrientes y resulta práctico para quienes necesitan llevar comida a la oficina.

El sándwich de mantequilla de maní también figura entre las opciones mencionadas por los especialistas. Esta preparación puede aportar proteínas y grasas insaturadas, aunque conviene revisar la composición del producto elegido para evitar aquellos que contienen cantidades elevadas de azúcar añadida. Acompañarlo con pan integral permite sumar fibra a la alimentación y convertirlo en una alternativa sencilla para los días con poco tiempo.

Yogur griego con fruta: una opción para quienes prefieren algo ligero

Quienes buscan una preparación diferente también pueden considerar el yogur griego acompañado de frutas y semillas. Esta combinación reúne proteínas, fibra y otros nutrientes que contribuyen a complementar la alimentación diaria. Además, permite incorporar ingredientes como fresas, arándanos, plátano, chía o linaza, dependiendo de las preferencias de cada persona.

Su practicidad es uno de sus principales atractivos: no requiere una preparación complicada y puede transportarse con facilidad. No obstante, es recomendable elegir versiones naturales o sin azúcar añadida y prestar atención a las cantidades de los acompañamientos. De esta manera, el almuerzo deja de ser una comida improvisada y se convierte en una oportunidad para incorporar mejores hábitos alimenticios.

El error que debes evitar cuando llega la hora de comer

Más allá de elegir entre una ensalada, un sándwich o un recipiente con cereales y vegetales, los especialistas ponen énfasis en no convertir el almuerzo en una comida prescindible. La falta de organización, las jornadas demasiado exigentes y la costumbre de resolver el hambre con productos de escaso valor nutricional pueden terminar desplazando alimentos que sí aportan beneficios al organismo.

Por ello, planificar con anticipación lo que se comerá durante la jornada puede marcar una diferencia. Tener ingredientes preparados, respetar los horarios de alimentación y priorizar productos frescos son medidas que facilitan una dieta equilibrada. Ningún plato garantiza por sí solo la prevención de enfermedades cardiovasculares, pero mantener una alimentación variada, junto con actividad física y otros hábitos saludables, contribuye al cuidado del corazón a largo plazo.