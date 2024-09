Boca vs. River se verán las caras una vez más este fin de semana en un nuevo Superclásico por la fecha 15 de la Liga Profesional de Argentina 2024. Los dirigidos por Diego Martínez jugarán en La Bombonera, por lo que aprovecharán su localía y su hinchada para ganarle a su eterno rival ya que les permitiría seguir escalando en la tabla de posiciones. En esta oportunidad se conoció que Luis Advíncula llevará la cinta de capitán y tendrá una importante función durante el esperado duelo.

Y es que, desde hace una jornada, en el fútbol argentino se estrenó la “zona de capitanes”, es decir, solo los capitanes de cada equipo pueden dirigirse al árbitro principal cuando se necesite explicarles alguna decisión, en caso otro futbolista se acerque hacia él tendrá que ser amonestado de inmediato. Anteriormente, el lateral peruano ya ha portado la banda, pero será su primera vez que lo lleve en un candente partido que de seguro traerá más de una polémica.

Es importante mencionar que el conjunto Xeneize vienen de perder 2-1 ante Racing en la anterior jornada y tienen la obligación de sacar un buen resultado ante los Millonarios. Mientras que, los comandados por Marcelo Gallardo obtuvo un buen resultado ante Atlético Tucumán por 4 a 1 correspondiente a la liga local y después empataron 1 a 1 ante Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO LUIS ADVÍNCULA EN LA PREVIA DEL SUPERCLÁSICO ARGENTINO BOCA VS. RIVER?

A solo pocas horas para que se lleve a cabo el superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, Luis Advíncula y Paulo Díaz, como representantes de ambos equipos, estuvieron presentes en conferencia de prensa el último jueves para intercambiar preguntas y respuestas previo al partido. El defensa nacional fue consultado sobre la nueva regla que implementó la AFA acerca de la “zona de capitanes” y fiel a su estilo el peruano mencionó que no tenía idea sobre lo establecido.

“¿Cómo imaginan el partido con la característica de la zona de capitanes? Creo que me mataste, ni sabía que había eso. No tenía ni idea. Yo trato de hablarle lo mínimo a los árbitros, siempre me caractericé por eso, por hablar lo más mínimo. Y si van los capitanes, que vayan los capitanes”, dijo Advíncula, generando risas entre los presentes.

Asimismo, el ‘Rayo’ indicó que el partido de este sábado será un clásico especial y que cuentan con las herramientas para poder sacar adelante el resultado, pese a que vienen de perder en la última fecha. Además, dejó en claro que ya se siente mejor de su lesión al tendón de Aquiles, por lo que podría ser titular en el enfrentamiento contra River.

“Todo el mundo quiere jugar un Superclásico y mucho más en casa (Bombonera), son especiales. Hay que tener garra y huevo, y en casa tenemos que quedarnos con los tres puntos. Un clásico es un partido aparte. Sabemos que no tuvimos algunos buenos partidos, venimos de un derrota que nos dolió, pero el hincha de Boca nos va a apoyar aunque esté disconforme”, precisó el jugador de 34 años.

¿A QUÉ HORA Y CUÁNDO JUEGAN BOCA VS. RIVER?

Una nueva edición del superclásico de Argentina entre Boca Juniors vs River Plate se llevará a cabo este sábado 21 de septiembre a partir de las 2.00 de la tarde (hora peruana) y 4.00 de la tarde (hora argentina) en La Bombonera. A continuación, te presentamos el horario del partido por países para que no te pierdas de este esperado duelo:

Costa Rica, San José | 13:00 horas

Honduras, Tegucigalpa | 13:00 horas

Nicaragua, Managua | 13:00 horas

El Salvador, San Salvador | 13:00 horas

Guatemala, Ciudad de Guatemala | 13:00 horas

Perú, Lima | 14:00 horas

Ecuador, Quito | 14:00 horas

Colombia, Bogotá | 14:00 horas

Panamá, Ciudad de Panamá | 14:00 horas

Haití, Puerto Príncipe | 14.00 horas

Cuba, La Habana | 14:00 horas

Venezuela, Caracas | 15.00 horas

República Dominicana, Santo Domingo | 15:00 horas

Bolivia, La Paz | 15:00 horas

Puerto Rico, San Juan | 5:00 horas

Canadá, Ottawa | 15:00 horas

Chile, Santiago | 16:00 horas

Paraguay, Asunción | 16:00 horas

Uruguay, Montevideo | 16:00 horas

Brasil, Brasilia | 16:00 horas

España, Madrid | 21:00 horas

Italia, Roma | 21:00 horas

Francia, París | 21:00 horas

Alemania, Berlín | 21:00 horas

¿DÓNDE VER EN VIVO Y EN DIRECTO BOCA VS. RIVER?

El superclásico de Argentina entre Boca Juniors vs River Plate lo podrás ver a través de la señal encargada de ESPN Premium y TNT Sports en Argentina. Por su parte, para el resto de países en Sudamérica será el canal ESPN y el servicio streaming de digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, El Comercio lo pasará online brindándote el minuto a minuto del partido.