A tres días del Superclásico del fútbol argentino, Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, y el colombiano Juan Fernando Quintero, figura de River Plate, destacaron este jueves la trascendencia del partido del próximo domingo.

Los dos referentes se encontraron en una rueda de prensa que incluyó la participación del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y de Nicolás Ramírez, el árbitro asignado para el superclásico.

Es un partido “especial, es importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera”, aseguró Paredes, que regresó a Boca en julio tras 12 temporadas en Europa.

El volante de la selección argentina es también la mayor figura del equipo dirigido por Claudio Úbeda, y jugará por primera vez como titular ante River.

“Soñé mucho tiempo con volver a mi país y a mi club, con esta edad (31 años)”, explicó.

Asimismo, Paredes se refirió al último cruce que tuvo con Quinteros. En la última Copa América, el colombiano se zafó del argentino con un sombrerito.

“No le guardo nada, lo que quedó en ese partido quedó. Para mí es un placer enfrentar a este tipo de jugadores y volverlo a hacer va a ser muy lindo”, comentó.

