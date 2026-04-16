Resumen

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Boca vs River por el Superclásico Argentino | (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Boca vs River por el Superclásico Argentino | (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Redacción EC

River Plate y Boca Juniors se verán las caras por la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. A continuación conoce todos los detalles para no perderte el Superclásico argentino.

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