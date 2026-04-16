River Plate y Boca Juniors se verán las caras por la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. A continuación conoce todos los detalles para no perderte el Superclásico argentino.

El duelo más esperado del fútbol argentino se llevará a cabo el próximo 19 de abril del 2026 en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

A qué hora juega River Plate vs. Boca Juniors por Liga Argentina

El partido de River Plate vs. Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina iniciará a las 3:00 p.m. (hora peruana).

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 3:00p.m.

3:00p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Superclásico, River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO por Liga Argentina?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina será transmitido en ESPN Premium, TNT Sports y Disney Plus para toda Argentina. Por otro lado, en el resto de Sudamérica la transmisión del partido va a través de ESPN y Disney+. Y en México, los canales que pasan el partido son ESPN 3 y Disney+.