El próximo viernes 7 de junio se celebrará uno de los días festivos más importantes del año para los peruanos. Se trata del Día de la Bandera, una fecha donde se conmemora el aniversario de la Batalla de Arica, y debido a la importancia de su celebración, es considerada feriado en todos los sectores laborales del Perú.

Considerando que muchos trabajadores descansan en los feriados, varias personas se preguntan si las clases escolares se desarrollarán con normalidad. A continuación, resolveremos esta duda en la siguiente nota.

¿HAY CLASES EN LOS COLEGIOS PERUANOS ESTE 1 DE JUNIO POR EL DÍA DE LA BANDERA?

Según el calendario oficial para el Año Escolar 2024 que publicó el Ministerio de Educación, este viernes 7 de junio las clases serán suspendidas en todas las instituciones educativas del Perú. Considerando qué se celebra en dicha fecha, se recomendó a las colegios realizar actividades cívicas para conmemorarla, según informa el diario La República.

¿HABRÁ FERIADO LARGO DESDE EL JUEVES 6 HASTA EL 9 DE JUNIO?

El Gobierno del Perú comunica los feriados y días no laborables de cada año a través de decretos publicados en el diario oficial El Peruano. Teniendo en cuenta que no hay ninguna declaración oficial respecto al jueves 6 y sábado 8 de junio, podemos entender que estas fechas no han sido consideradas como días libres adicionales al feriado del 7 de junio.

¿QUÉ SE CELEBRA EXACTAMENTE EL 7 DE JUNIO EN EL PERÚ?

El 7 de junio se celebra en todo el Perú el Día de la Bandera, una fecha que conmemora el aniversario de la Batalla de Arica de 1880, un enfrentamiento histórico en el que las tropas peruanas se enfrentaron valientemente a las fuerzas chilenas durante la Guerra del Pacífico. En este día, los peruanos recuerdan la valentía y el sacrificio de los hombres que defendieron al país, homenajeando a su símbolo patrio, la bandera del Perú, que representa la unidad, el orgullo y la identidad nacional.

Durante esta celebración del Día de la Bandera, se llevan a cabo varias actividades para rendir homenaje al símbolo nacional. Se realizan desfiles cívicos, ceremonias en las escuelas y actos oficiales en los que se iza la bandera peruana y se entonan los himnos patrios.

¿QUÉ OTRO FERIADO TIENE JUNIO DESPUÉS DEL DÍA DE LA BANDERA?

El próximo sábado 29 de junio será feriado debido al Día de San Pedro y San Pablo, una de las mayores festividades religiosas para los cristianos. En esta fecha se conmemora el martirio en Roma que vivieron Simón Pedro y Pablo de Tarso, considerados como los apóstoles mártires más recordados de la historia cristiana.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES RESTANTES DE ESTE 2024?