“Enfocados”, programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ha sido tendencia nuevamente en las últimas horas, provocando gran cantidad de reacciones. El motivo es que se ha hecho viral un clip que pertenece a la última entrevista que le hicieron a Jairo Concha, futbolista de Universitario. El volante, exAlianza Lima, fue consultado sobre cuál es la mejor hinchada, y su respuesta generó polémica en redes sociales.

Jairo Concha sobre la hinchada de Universitario: “Es mejor que la de Alianza”

“La afición de la ‘U’ tiene una capacidad de levantarnos durante los partidos, especialmente cuando vamos perdiendo. Además, el Monumental tiene una gran capacidad y el aliento de la gente se siente de manera constante durante todo el encuentro”, empezó diciendo Concha.

Luego, el exSanMartín agregó: “Durante los años que estuve en Alianza, la hinchada nos respaldaba, y personalmente me trataron bien. Sin embargo, al final, la relación se enfrió un poco (risas)”.

Qué más dijo Jairo Concha en “Enfocados”

Concha también reconoció que siempre fue hincha del equipo crema. “Siempre he sido hincha de Universitario. Mi papá desde muy chiquito me llevaba al estadio. Ahí nació mi amor. Mi papá es hincha crema a morir. Él me apoyaba cuando estuve en Alianza, pero nunca se puso la camiseta. Cuando le metí dos goles a la ‘U’ él estaba enojado”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2024

Viernes 13 de setiembre

UTC 1-2 Cienciano (estadio Germán Contreras Jara)

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

César Vallejo 1-0 Unión Comercio (estadio Mansiche)

Sábado 14 de setiembre

Cusco FC 2-1 Comerciantes Unidos ( estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sport Boys 0-0 Atlético Grau (estadio Miguel Grau)

Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal (estadio IPD)

Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 15 de setiembre

Alianza Atlético 0-3 Universitario (estadio Campeones del 36)

Melgar 2-0 Los Chankas (estadio de la UNSA)

Cuál es la programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2024

Martes 17 de septiembre

- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- ADT vs Cusco FC (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

Miércoles 18 de septiembre

- Atlético Grau vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs César Vallejo (15:30 horas / estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Huancayo (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Sport Boys (20:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Jueves 19 de setiembre

- Unión Comercio vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto / L1 MAX)

- Los Chankas vs UTC (15:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Carlos A. Mannucci vs Melgar (20:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / GOLPERU)