Los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre Daniela Butrón, influencer e hija del histórico exarquero Leao Butrón, y el mediocampista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, han cobrado una nueva dimensión. La pareja ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras una reciente interacción en redes sociales en donde los vemos juntos abriendo sobres de figuritas de la Copa Mundial 2026.

Recientemente, Daniela Butrón compartió un video en sus plataformas digitales donde se le observa junto a Jairo Concha. En el clip, ambos aparecen disfrutando de una dinámica cotidiana: abrir sobres de figuritas del álbum del Mundial 2026.

La química entre ambos durante la actividad y la complicidad mostrada al encontrar a sus jugadores favoritos —especialmente cuando Concha celebró efusivamente la aparición de Cristiano Ronaldo— fueron suficientes para que sus seguidores comenzaran a teorizar sobre el estado de su relación. La frase de la influencer, “en fútbol definitivamente no coincidimos”, contrastó con la respuesta del futbolista: “valió la pena todo”, acompañada de emojis que dejaron poco espacio a la imaginación de los internautas.

¿Existe una relación entre Jairo Concha y Daniela Butrón?

Esta no es la primera vez que los nombres de ambos se vinculan en el mundo de la farándula deportiva. A finales de mayo de 2026, la hija de Leao Butrón compartió una fotografía celebrando el cumpleaños del jugador crema.

Aquel post, que incluía un corazón blanco, fue interpretado por muchos como una “oficialización” tácita de su noviazgo. Desde entonces, el interés del público ha ido en aumento, especialmente por el perfil mediático que rodea al futbolista.

¿Quién es Daniela Butrón?

Daniela Butrón es una reconocida influencer peruana y figura activa en redes sociales, conocida principalmente por ser hija del histórico exarquero de la Selección Peruana y de Alianza Lima, Leao Butrón.

Además de su presencia en plataformas digitales donde comparte contenido sobre su estilo de vida y eventos sociales, Daniela ha logrado construir una marca personal propia. Su capacidad para generar conversación en el ámbito de la farándula deportiva local, sumada a su exposición mediática desde joven, la ha posicionado como una personalidad recurrente en las noticias de espectáculos en el Perú.

¿Quién es Jairo Concha?

Jairo Concha es un futbolista profesional peruano que se desempeña como mediocampista creativo. Actualmente, es una de las piezas clave en el esquema de Universitario de Deportes, club al que se integró tras concluir su ciclo en Alianza Lima.

Su trayectoria es amplia en el fútbol nacional: