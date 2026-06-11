Resumen

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La complicidad entre la hija del histórico Leao Butrón y el jugador crema vuelve a captar la atención de los hinchas. (Foto: Instagram)
La complicidad entre la hija del histórico Leao Butrón y el jugador crema vuelve a captar la atención de los hinchas. (Foto: Instagram)
Por Paolo Valdivia

Los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre Daniela Butrón, influencer e hija del histórico exarquero Leao Butrón, y el mediocampista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, han cobrado una nueva dimensión. La pareja ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras una reciente interacción en redes sociales en donde los vemos juntos abriendo sobres de figuritas de la Copa Mundial 2026.

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