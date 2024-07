¡Por fallar el penal! Jugador de la NBA se burla de Cristiano y lo compara con Messi

El pasado lunes 1 de julio, Portugal se enfrentó a Eslovenia por el pase a los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Sin embargo, uno de los momentos que llamó la atención de la prensa deportiva y fanáticos no fue precisamente la victoria de la selección portuguesa en tanda de penales, sino el penal que le atajó Jan Oblak a Cristiano Ronaldo. Ante ello, uno de los jugadores de la NBA no fue la excepción en realizar un comentario sarcástico sobre lo sucedido. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ JUGADOR DE LA NBA SE BURLÓ DE CRISTIANO RONALDO POR FALLAR PENAL?

En el minuto 14 del primer tiempo extra, Eslovaquia generó una falta en el área sobre Portugal que fue pitada como penal. El encargado de patear el balón fue Cristiano Ronaldo por su jerarquía, experiencia y efectividad, pero el portero Jan Oblak atajó al portugués, quien no pudo celebrar con su famoso ‘SIU’ y se puso a llorar porque casi su equipo queda fuera de la ronda de cuartos de final de la Eurocopa 2024.

De esta manera, Josh Hart, escolta de los New York Knicks de la NBA, utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para dejar un irónico comentario al conocido popularmente como CR7. “Messi lo hubiese hecho. Espero que este no sea el final de la carrera europea de CR7″, escribió el estadounidense en su red social, generando diversas polémicas entre los fanáticos de cada deportista.

¿QUÉ JUGADOR TIENE TATUADO A CRISTIANO RONALDO EN LA PIERNA?

La prensa y los fanáticos del fútbol han despertado su curiosidad por los particulares tatuajes que tiene Yeferson Soteldo. El seleccionado venezolano ha comentado en varias ocasiones los especiales que son estas imágenes impregnadas en su cuerpo, pues lo considera como un lienzo de una pintura que se encuentra en “constante evolución” y muestra sus tres grandes pasiones como el fútbol, la música y el anime.

Tras sus diversos tatuajes que tiene en su cuerpo, uno de los que ha llamado más la atención por los seguidores en las redes sociales fue de Cristiano Ronaldo. El futbolista de 27 años se retrató en la pierna una triple figura donde sale la clásica celebración del popularmente conocido como CR7 vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Mientras que su amor por la música lo llevó a tener a Tirone José González Orama o conocido mundialmente como Canserbero tatuado la cara del rapero venezolano acompañado de una frase en ingles “All We Need Is Love” (Todo lo que necesitamos es amor). Además, tiene el logo de Bad Bunny que forma parte de uno de sus álbumes: “Yo Hago Lo Que Se Me La Gana” (YHLQSMLG).