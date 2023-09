Tras el paso de su exitoso personaje en “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) por largos 7 años, Nataniel Sánchez decidió cambiar de aires y establecerse en el viejo continente. España fue el destino que aún la acoge, y donde viene desarrollando diferentes tipos de actividades basadas en su talento multidisciplinar como dictar talleres de oratoria, por ejemplo, entre otros. Pese a la distancia, el nombre de la actriz peruana volvió a sonar en su país natal con motivo de un supuesto padecimiento vinculado a la salud mental que no tardó en encontrar respuesta. Conoce qué dijo desde suelo ibérico, y cómo reaccionó ante los rumores que la señalan como una mujer con depresión.

¿CÓMO RESPONDIÓ NATANIEL SÁNCHEZ ACERCA DE LA DEPRESIÓN QUE ESTARÍA PADECIENDO EN ESPAÑA?

Desde su cuenta persona de Instagram, Nataniel Sánchez deja ver pública y cotidianamente cada una de las actividades que realiza en el ámbito íntimo como disfrutar de un día de playa y también en el laboral a través de la difusión de talleres de expresión corporal, entre otros técnicas pensadas para el desarrollo de tu potencial.

Radicada en España desde hace 5 años aproximadamente, y alejada de la televisión tras interpretar a “Fernanda” en AFHS de América TV, la multifacética artista convertida en toda una bailarina profesional, se muestra muy activa en redes sociales, lugar virtual desde donde partió la incógnita acerca de su estado de salud debido a la publicación de una foto suya demostrando sentimientos de tristeza.

La especulaciones en medios de prensa de Perú acerca de una aparente depresión que estaría padeciendo, hicieron que Nataniel Sánchez saliera al frente y reaccionara de manera tajante para negarlo por completo mediante la transmisión de “Un LIVE cortito” cuyo titular fue el siguiente: “la importancia de cuestionarnos la información que recibimos”, tal y como figura en el epígrafe de la publicación realizada en Instagram.

“Tengo 22 años trabajando en este medio y he visto a lo largo de todos estos años, he podido observar y quedarme callada cuando algunos medios de comunicación se inventan cosas de mí”, expresó inicialmente y como preámbulo al meollo del tema central mientras se dirigía a sus seguidores, contando además que “hace 2 días recibí una alerta de Google, abro la noticia y leo un titular que activó esa parte de mí de justiciera”.

Nataniel Sánchez mostró una radical posición ante estos rumores que deslizan y dejan entrever la posibilidad de que verdaderamente esté padeciendo de depresión en España, aseverando que “en mi video lo que se ve es que estoy normalizando la tristeza como cualquier otra emoción”, y no por ello se encuentra actualmente sufriendo los síntomas de este trastorno mental.

Asimismo, la recordada “Fernanda de las Casas” de AFHS, tildó de irresponsable al periodista y el medio que difundió esta noticia por la cantidad de personas que realmente conviven con este tipo de alteración que requiere de tratamiento.

“Parece que quisieran verme mal”, sentenció una Nataniel Sánchez muy mortificada casi al finalizar su live transmitido el 6 de setiembre, pero que en esta ocasión dijo sentir que le apetecía salir al frente para desmentir lo que varios medios se encargaron de divulgar y hacer eco a nivel nacional.

¿POR QUÉ SE DIJO QUE NATANIEL SÁNCHEZ ESTARÍA BATALLANDO CONTRA LA DEPRESIÓN EN EL PAÍS DONDE VIVE ACTUALMENTE?

Barcelona es la ciudad española que cobija a Nataniel Sánchez desde hace 5 años aproximadamente, y le permite desarrollarse en facetas que aún no había experimentado.

Aparte de destacar en España por ser una actriz que no solo actúa sino que también imparte talleres, por ejemplo, canta y baila, también utiliza sus redes sociales para conectar con sus seguidores mediante el relato de sus vivencias, experiencias y lo que siente como ser humano.

Justamente, el haber compartido una foto llorando en sus historias de Instagram, generó que cierto sector de la prensa en Perú asociara a Nataniel Sánchez con la depresión de manera directa, y sobre todo luego de que confesó llevar terapia a partir del 2011.

“La subí porque me parecía mucho más interesante ver cómo estaba llorando y en ese momento puntual yo sentía una tristeza porque estaba soltando algo que me generó mucho alivio y luego también poder compartir al día siguiente otras historias donde se me veía a mí haciendo mi vida”, remarcó durante el video publicado días después de la imagen que causó revuelo para explicar el motivo que sin embargo no evitó que empiece a especularse con un supuesto padecimiento.

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN, CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS Y CÓMO SE PUEDE ATENDER?

La enfermedad que padecería Nataniel Sánchez, pero que fue desmentida por ella misma, se caracteriza, según información recogida del portal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por la demostración de una tristeza persistente y la pérdida de interés en actividades con las cuales una persona normalmente solía disfrutar.

Una mujer u hombre con depresión suele presentar varios síntomas tales como cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, inquietud, sentimiento de inutilidad, y pensamientos de autolesión o suicidio, que muy por el contrario no representan un signo de debilidad, y debe ser tratado de inmediato con terapia o intervención psicológica con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos.