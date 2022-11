La cantante estadounidense Miley Cyrus dio unas declaraciones que motivó a su público a darle soporte emocional ya que ella tuvo un ataque de ansiedad en un concierto que brindó en el Corona Capital 2022, en México. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que dijo? En esta nota te contamos ese y más detalles que debes conocer sobre este importante tema que ha llamado la atención de millones de internautas.

QUÉ PASÓ CON MILEY CYRUS EN EL CORONA CAPITAL 2022

El domingo 20 de noviembre, Miley Cyrus se presentó para cerrar la edición del festival y muchos de los asistentes se sumaron a la canción de cumpleaños para que la cantante se diera cuenta de lo que estaba pasando, y es que está próxima a cumplir 30 años el próximo 23 de noviembre.

Esto motivó a la cantante Miley Cyrus a abrirse a su público a hablar de algunos temas personales, en un ataque de ansiedad que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La cantante Miley Cyrus habló de sus inseguridades, así como compartió que estaba teniendo un ataque de ansiedad por lo que le pidió a sus seguidores que cantaran con ella su éxito ‘The Climb’, letra que habla de no rendirse.

“¿Alguna vez han se han sentido muy ansiosos, sin razón aparente, y con mucha inseguridad? Yo me siento así ahora y no sé por qué. Tenía miedo porque me sentía sola pero ahora los veo y sé que no estoy sola, si mi música les ayudó vamos a superar esos miedos juntos” dijo la cantante Miley Cyrus.

QUÉ ES EL CORONA CAPITAL 2022

El Corona Capital 2022 es un festival anual de rock y música alternativa organizado por Grupo CIE que ha logrado consolidarse como uno de los eventos musicales más grandes y de mayor convocatoria en América Latina, considerándose el equivalente mexicano a festivales como Coachella y Lollapalooza con cabezas de cartel como Foo Fighters, Arctic Monkeys, Portishead y Pixies.

El Corona Capital 2022 no ha estado exento de muchas críticas y controversias después de prohibir en su repertorio artistas locales y de habla hispana desde 2013

Y es que, según sus organizadores, la decisión de enfocarse solo en el talento anglosajón se tomó como un “movimiento meramente comercial” siendo Grupo CIE también organizador de otros festivales como Vive Latino y Electric Daisy Carnival donde si apoyan a sus artistas locales.

Por tal motivo, el Corona Capital 2022 es el único festival de música en el mundo que acoge únicamente a talentos extranjeros de fuera del país anfitrión.

QUIÉN ES MILEY CYRUS

Miley Cyrus es una cantante, compositora, actriz y productora discográfica estadounidense que destaca por su voz rasposa de tonalidad grave, y su música abarca una gama de estilos, desde pop y country pop hasta hip hop, experimental y rock.

Miley Cyrus es hija del cantante de música country Billy Ray Cyrus. Ella surgió como una ídolo adolescente al interpretar a Miley Stewart, protagonista de la serie de televisión de Disney Channel, Hannah Montana entre el año 2006 y el 2011.

Miley Cyrus logró dos números uno y tres bandas sonoras en el top 10 del ‘Billboard 200′ de Estados Unidos, incluido el sencillo «He Could Be the One» del Billboard Hot 100.

Es importante mencionar que la discografía de Cyrus como cantante solista incluye los álbumes número uno en Estados Unidos Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008), y Bangerz (2013); los top cinco Can’t Be Tamed (2010), Younger Now (2017), Plastic Hearts (2020), y el álbum gratuito Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015).