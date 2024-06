¿Se podrá presentar solicitud de retiro AFP este feriado 7 de junio? Repasa lo que dice el reglamento de la Asociación de AFP

Actualmente, son miles de afiliados que siguen ingresando los registros de solicitudes para el retiro del fondo de la cuenta individual de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o equivalentes a S/20,600, según su último número de DNI. No obstante, cierto grupo de aportantes se vienen cuestionando si este viernes 7 de junio que es considerado feriado se puede realizar el trámite para el desembolso de su dinero. Todos los detalles sobre lo que dice el reglamento de la Asociación de AFP y SBS en esta nota.

¿SE PODRÁ PRESENTAR LA SOLICITUD DE RETIRO AFP ESTE VIERNES 7 DE JUNIO?

Según la la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de su reglamento, menciona que las personas que deseen presentar su solicitud para el retiro de AFP este viernes 7 de junio que es considerado feriado por el Día de la Bandera y Batalla de Arica, no será posible debido a que es un día no laborable en el país, por lo que las entidades correspondientes de realizar este trámite no estarán en horario laboral.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA OFICIAL PARA EL RETIRO DE AFP?

La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) indicó que desde este lunes 20 de mayo, los millones de afiliados tendrán la posibilidad de presentar su solicitud para poder retirar hasta S/20,600. Para el respectivo trámite, los ciudadanos tendrán que seguir de acuerdo al último digito o letra del documento de identidad en un horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Último dígito DNI 1 : 20 de mayo, 21 de mayo y 18 de junio

: 20 de mayo, 21 de mayo y 18 de junio Último dígito DNI 2 : 22 de mayo, 23 de mayo y 19 de junio

: 22 de mayo, 23 de mayo y 19 de junio Último dígito DNI 3 : 24 de mayo, 27 de mayo y 20 de junio

: 24 de mayo, 27 de mayo y 20 de junio Último dígito DNI 4 : 28 de mayo, 29 de mayo y 21 de junio

: 28 de mayo, 29 de mayo y 21 de junio Último dígito DNI 5 : 30 de mayo, 31 de mayo y 24 de junio

: 30 de mayo, 31 de mayo y 24 de junio Último dígito DNI 6 : 3 de junio, 4 de junio y 25 de junio

: 3 de junio, 4 de junio y 25 de junio Último dígito DNI 7 : 5 de junio, 6 de junio y 26 de junio

: 5 de junio, 6 de junio y 26 de junio Último dígito DNI 8 : 10 de junio, 11 de junio y 27 de junio

: 10 de junio, 11 de junio y 27 de junio Último dígito DNI 9 : 12 de junio, 13 de junio y 28 de junio

: 12 de junio, 13 de junio y 28 de junio Último dígito DNI 0, letra u otro : 14 de junio, 17 de junio y 1 de julio

: 14 de junio, 17 de junio y 1 de julio Libre: del 2 de julio al 17 de agosto.

¿CÓMO SABER MI ESTADO DE CUENTA Y FONDO ACUMULADO DE MI AFP?

Cada AFP a nivel nacional posee un registro total de todos los aportes, esto se puede visualizar en la página web o aplicación de las entidades, sea AFP Integra, Prima, Habitat y Profuturo. A continuación, te daremos los pasos de cómo averiguar cuánto dinero tienes en tu cuenta dependiendo de la AFP a la que estás afiliado.

AFP Integra : si eres afiliado de esta administradora, puedes ingresar al siguiente link: www.afpintegra.pe/iniciar-sesion.

Prima AFP : ingresa a la página https://miespacio.prima.com.pe/ y colocas el número de tu DNI y contraseña.

AFP Habitat : para revisar el estado de cuenta en esta AFP debes ingresar a www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta.