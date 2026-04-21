La temporada 5 de “The Boys” se estrenó oficialmente el 8 de abril de 2026. Fiel a su estilo de lanzamientos globales, Prime Video ha establecido un calendario semanal para sus episodios. En Perú y todo Latinoamérica, los nuevos capítulos están disponibles cada miércoles. ¿A qué hora saldrá el episodio 4? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno del capítulo 4 de la Temporada 5 de “The Boys”

El capítulo 4 de la Temporada 5 de “The Boys” se estrenan este miércoles 15 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 1:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m. (hora peninsular)

Dónde ver

La serie es una producción original de Amazon MGM Studios, por lo que se emite de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Prime Video. No está disponible en ningún otro servicio de suscripción ni canales de televisión tradicional.

Cómo verlo en Prime Video

Para disfrutar del desenlace de “The Boys” en Perú, solo debes seguir estos pasos:

Suscripción activa: Debes contar con una suscripción vigente a Amazon Prime o Prime Video. Dispositivos compatibles: Puedes acceder desde Smart TVs, smartphones (iOS/Android), tablets, consolas de videojuegos o mediante la web en tu computadora. Búsqueda: Escribe “The Boys” en el buscador de la plataforma y selecciona la miniatura correspondiente a la Temporada 5. Descargas: Si prefieres verlo después sin conexión, la app permite descargar los episodios en tus dispositivos móviles.

Sinopsis

El mundo se encuentra al borde del abismo. Tras los eventos catastróficos de la temporada anterior, Homelander ha consolidado su poder político bajo un régimen de terror fascista, instaurando los “Campos de la Libertad” para silenciar a la disidencia. Mientras tanto, Billy Butcher, enfrentando su propia mortalidad y armado con un virus diseñado para matar superhéroes, lidera una resistencia desesperada. Es el juego final: una guerra total donde los límites entre héroes y villanos se borran definitivamente.

Lista de personajes

El elenco principal regresa para esta última batalla, junto con algunas incorporaciones clave:

Billy Butcher (Karl Urban)

(Karl Urban) Homelander / El Patriota (Antony Starr)

(Antony Starr) Hughie Campbell (Jack Quaid)

(Jack Quaid) Annie January / Starlight (Erin Moriarty)

(Erin Moriarty) Marvin T. Milk / Leche Materna (Laz Alonso)

(Laz Alonso) Frenchie / El Francés (Tomer Capone)

(Tomer Capone) Kimiko Miyashiro (Karen Fukuhara)

(Karen Fukuhara) The Deep / Profundo (Chace Crawford)

(Chace Crawford) A-Train / Audaz (Jessie T. Usher)

(Jessie T. Usher) Ryan (Cameron Crovetti)

(Cameron Crovetti) Soldier Boy (Jensen Ackles)

(Jensen Ackles) Sister Sage (Susan Heyward)

De qué trata

Esta quinta temporada funciona como la conclusión épica de la serie. La trama central explora el ascenso del autoritarismo liderado por Vought y la lucha de “The Boys” por detener un genocidio de “Supes” que Butcher está dispuesto a ejecutar, incluso si eso significa traicionar a sus propios aliados. Es una crítica cruda al poder, la fama y la corrupción, cargada de la sátira social y la violencia extrema que definen a la franquicia.

Tráiler oficial

Ficha técnica