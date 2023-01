Red Hot Chili Peppers es una de las agrupaciones más icónicas de rock de las últimas cuatro décadas. Hoy, viernes 6 de enero, la banda, que mezcla rock alternativo, funk, punk rock, hard rock, hip hop y rock psicodélico, cumple 39 años de fundación.

Sus integrantes son el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, el bajista Flea y el baterista Chad Smith. A continuación, te contaremos 10 datos que tal vez no conocías de los Red Hot Chili Peppers, según Studio 92.

1.- Cuando Wladimir Klitschko (un grande en el boxeo mundial) entra al ring, siempre suena ´Can´t Stop´ de fondo.

2.- La canción ´Emit Remmus´ significa en realidad Summer Time.

3.- Anthony Kiedis interpretó al hijo de Sylvester Stallone en la película F.I.S.T.

4.- John Frusciante, ex integrante de la banda, durante su adolescencia pensaba que era bisexual.

5.- El videoclip de ´Otherside´ salió en un programa de Discovery Channel llamado ´Café digital´, sobre los efectos visuales y sonoros del video.

6.- Hay una versión de más de 20 minutos de ´Fortune Faded´

7.- En el video de ´Californication´, en las placas del auto virtual de Anthony aparece escrito ´GERMS´, en referencia a uno de sus grupos favoritos.

8.- En el video de ´By The Way´ le dijeron a Jim Carrey que hiciera del taxista y él se negó porque no le gustaba la canción.

9.- La denominación que usaron en sus primeros shows: ´Tony Flow And The Miraculously Majestic Masters Of Mayhem´ les pareció un poco incómodo y decidieron ponerse Red Hot Chili Peppers.

10.- El clásico álbum ´Blood Sugar Sex Magik´ fue grabado en la mansión en la que vivió el mago y escapista Harry Houdini en California. Durante las grabaciones los integrantes del grupo vivieron en ella.