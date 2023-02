Ya sea en modo de ilusión óptica o de reto para resolver el acertijo, día tras día, en redes sociales, aparecen nuevos desafíos que ponen a prueba nuestra inteligencia y todas nuestras capacidades al límite.

El último desafío mental que se ha hecho viral es un acertijo matemático en el que debes hallar el valor de la interrogante. ¿El reto? Resolverlo en menos de 10 segundos para determinar cuál es tu capacidad intelectual.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA?

En esta ocasión, se presenta un círculo con tres números: 7, 15 y 31; y además un interrogante cuyo valor real tienes que descubrir en tan solo diez segundos.

Reto viral matemático | Mide tu capacidad intelectual en diez segundos. (Foto: fresherlive)

Si tienes clara la solución, sin duda tienes una capacidad intelectual envidiable para las matemáticas, pero si no, no te preocupes, siempre puedes volver a intentarlo y esta vez prestando atención a los detalles. Tómate otros diez segundos ahora.

Esperamos que hayas podido hallar el número faltante. Si es que tu respuesta es negativa, no te sientas mal, puedes intentarlo las veces que desees y sin tiempo para reducir la presión.

Si no has logrado resolver el desafío no te preocupes, gracias a La Vanguardia aquí te mostramos la solución.

Si restamos el número mayor con el menor anterior nos dará una secuencia. Ejemplo: 15-7=8, 31-15=16. Notamos que el resultado va aumentando el doble. De este modo podemos deducir que el siguiente número sería 32, por lo que planteamos la siguiente ecuación: x-31=32 -->2+31 -->3. Para verificar el resultado: 63-31= 32. La respuesta del número que falta es 63.