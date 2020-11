Cada vez está más cerca el Sudamericano Sub-20 de Colombia, en el que la Selección Peruana de la categoría participará en la búsqueda de un cupo para el Mundial de Indonesia.

En ese sentido se anunció ya la lista de jugadores nacionales que trabajarán en el séptimo microciclo.

Lista de convocados a la Selección Peruana Sub 20

José Sánchez (Academia Cantolao)

Yuriel Celi (Academia Cantolao)

Kluiverth Aguilar (Alianza Lima)

Sebastián Cavero (Alianza Lima)

Carlos Montoya (Alianza Lima)

Jeremi Escate (Alianza Lima)

Ángel De la Cruz (Alianza Lima)

Axel Moyano (Alianza UDH)

Diego Espinoza (Ayacucho FC)

Erick Canales (Ayacucho FC)

José Gallardo (C. Mannucci)

Aryan Romaní (C. Stein)

Diego Enriquez (Cienciano)

Rotceh Aguilar (D. Municipal)

Freddy Yovera (D. Municipal)

Paolo Reyna (FBC Melgar)

Emilio Saba (FBC Melgar)

Pedro Ibáñez (FBC Melgar)

Rafael Lutiger (S. Cristal)

Joao Grimaldo (S. Cristal)

Diego Soto (S. Cristal)

Francesco Flores (UCV)

Alfonso Barco (San Martín)

Mathias Llontop (San Martín)

Massimo Sandi (San Martín)

Oscar Pinto (San Martín)

Nicolás Figueroa (San Martín)

Carlos Ruiz (UTC)

Leonardo Rugel (UTC)

Diego Romero (Universitario)

José De la Cruz (Navarro CF - España)

Alessandro Burlamaqui (RCD Espanyol - España)

El equipo peruano dirigido por el profesor Carlos Silvestri, entrenador nacional con amplia experiencia en formativas, buscará en tierras brasileñas seguir perfeccionando su estrategia para lograr el objetivo de clasificar al Mundial, a disputarse en Indonesia el próximo año.

Por esa razón, el viaje de la selección peruana a Brasil está programado para el 9 de diciembre, debido a que el primer partido de la Bicolor se jugará el sábado 12 ante Bolivia en la cancha 2 de la Granja Comary, complejo deportivo de la selección de Brasil en Río de Janeiro, a las 9:00 a.m. (hora local / 7:00 a.m. hora peruana).

El segundo partido de Perú será ante Chile y se jugará el martes 15 de diciembre a las 9:00 a.m. (hora local / 7:00 am hora peruana). Por último, la Bicolor se enfrentará al anfitrión, Brasil, el viernes 18, a las 9:00 a.m. (hora local / 7:00 a.m. hora peruana) en la cancha 1 de la Granja Comary.

