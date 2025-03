‘El Valor de la Verdad’ regresó a la televisión peruana de gran manera este último domingo. En esta oportunidad, la invitada estelar fue Pamela López, expareja y madre de los hijos de Christian Cueva. Ella fue sometida a diversas preguntas que al final le permitieron llevarse 20 mil soles. A propósito de ello, en los últimos días hubo muchos rumores sobre la posibilidad de que ‘Cristorata’, conocido streamer peruano, sea uno de los próximos invitados al famoso sillón rojo.

Qué dijo Beto Ortiz sobre la posible presencia de ‘Cristorata’ en El Valor de la Verdad

Hace unos días, en una entrevista para ‘Todo se filtra’, el periodista reveló que siente atracción por el streamer y le gustaría conocerlo. “Es bien bonito. Sí, es bonito”, dijo en primera instancia el exreportero, quien respondió diferentes preguntas en dicho espacio.

“Se alucina, porque lo llamaron y preguntó cuánto pagábamos. Depende también de cuál es el servicio”, agregó Ortiz provocando risas entre el resto de panelistas.

¿'Cristorata’ estará en ‘El Valor de la Verdad’? Esto contó el streamer tras invitación del programa de Beto Ortiz

‘Cristorata’, por medio de una transmisión en vivo, contó que no estará en ‘El Valor de la Verdad’, pese a que sí reconoce que se comunicaron con él. “Escúchenme muchachos, he recibido una llamada hace dos días del equipo de Beto Ortiz”. Le dije ‘I’m sorry, pero no’, porque no sabría qué hacer con él”.

Asimismo, el streamer expresó sus conclusiones sobre lo que hubiera pasado si aceptaba. “Nunca pregunté cuánto pagaban. ¡Qué mie**a, hermanos!”. Imagínate a ‘Cristorata’ en ‘El Valor de la Verdad’, ¡qué locura sería! ¿Qué me van a preguntar? Nada, mi vida privada, aunque sí me pueden preguntar”.

'Cristorata' es uno de los streamers peruanos más famosos.

Beto Ortiz revela que Rodrigo González pasó por el polígrafo de ‘El Valor de la Verdad’: “Le hicieron 100 preguntas, todo fue grabado”

Beto Ortiz fue invitado al programa digital ‘Calla tu bulla’, que se transmite por YouTube, para contar detalles sobre su salida inesperada de Willax TV y otros aspectos que han llamado la atención de más de uno. A propósito del regreso de ‘El valor de la verdad’, el polémico presentador reveló una anécdota de cuando se transmitía este programa a través de la señal de Latina, mencionando que Rodrigo González se sometió al polígrafo y respondió 100 preguntas después de mucha insistencia por parte de la producción.

“‘Peluchín’ pasó el polígrafo después de mucha insistencia de la producción, lo pasó en Latina. Esto fue antes de que saliera del ‘closet’, lo que lo hacía más interesante. Pasó la prueba del polígrafo, le hicieron las 100 preguntas y esa prueba se grababa, porque luego se hacía un detrás de cámaras”, dijo el comunicador a mencionado podcast.

Asimismo, el también escritor dejó en claro que la edición de ‘El valor de la verdad’ donde sale el popular ‘Peluchín’ nunca salió al aire debido a que el actual conductor de ‘Amor y fuego’ no quería grabar en el set, generando la sorpresa de los integrantes. “Nosotros hemos sido caballeros. Él pasó la prueba y luego dijo que no, además en ese momento era figura del canal”, contó Beto. Por su parte, Carla García, parte del espacio digital, señaló que Rodrigo era figura de Latina y amigo de Susana Humbert en esos años, por lo que las pruebas estarían en poder de ella.