El envío de las facturas electrónicas goza de un nuevo plazo de envío según se informó en la plataforma web del diario oficial El Peruano. ¿Hasta cuándo es que se amplió la prórroga para realizar el envío? En esta nota te contamos todos los detalles que debes conocer al respecto de este tema, además de información adicional sobre este nuevo anuncio que involucra a la Sunat o al OSE.

HASTA CUÁNDO SE AMPLIÓ EL PLAZO PARA ENVÍO DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN SUNAT

A través de sus plataformas oficiales, mediante la Resolución 00003-2023/Sunat, se dispuso un nuevo plazo máximo para el envío a la Sunat o al OSE de las facturas electrónicas o la nota electrónica vinculada a la misma. Esta disposición involucra al emisor electrónico que se encuentre utilizando el SEE - Del contribuyente, SEE - Facturador SUNAT y el SEE - OSE.

De esta manera se establece que la factura y la nota electrónica vinculada a aquella debe ser enviada en la fecha de emisión consignada en dichos documentos o, incluso, hasta en un plazo máximo de tres días calendario contado desde el día calendario siguiente a esa fecha.

Cabe destacar que, la normativa anterior señalaba que debía enviarse máximo al día siguiente de su emisión. Este nuevo tiempo de envío aplica a las facturas electrónicas que se emitan a partir del 5 enero, 2023.

La disposición fue aprobada a fin de atender la realidad operativa del máximo de contribuyentes posible, para que estos puedan cumplir con la normativa sobre emisión electrónica y, con ello, evitar contingencias tributarias que podría generar la inobservancia de dicha normativa.

QUÉ ES SUNAT

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su marco normativo, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, que cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa.

La SUNAT tiene diversas finalidades, pero entre las más principales se encuentra el administrar los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por ley.

La SUNAT siempre velará por la correcta aplicación de la normatividad que regula la administración tributaria y la lucha contra los delitos aduaneros conforme a sus atribuciones.