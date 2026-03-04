A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años gracias a Meta. En relación a la utilidad que le damos diariamente, resulta siempre tema de conversación el hecho de conocer cómo es que podemos terminar restaurando nuestro historial de chats eliminados, y lograrlo en pocos minutos si hacemos uso de herramientas internas muchas veces desconocidas.

LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA RESTAURAR TU HISTORIAL DE CHATS ELIMINADOS EN WHATSAPP

La realización de diversas actividades haciendo uso de WhatsApp, muchas veces pueden terminar perdiéndose, y así quedar eliminados desde tus archivos hasta importantes mensajes que sin embargo tienes la chance de recuperarlos gracias a la generación previa de copia de seguridad mediante tu cuenta de Google en dispositivos con Android o de iCloud en iPhone.

Este considerado truco haría que restaures chats si en caso extraviaste tu teléfono o lo cambiaste por uno nuevo, y para mayor comodidad, llegaste a configurarla de manera periódica.

Te compartimos a continuación el paso a paso que debes seguir para proceder con la recuperación de mensajes o archivos eliminados de WhatsApp si creaste previamente una copia de seguridad de tu historial mediante cuenta de Google:

Abre la aplicación Google One e inicia sesión con tu cuenta de Google .

. Toca Almacenamiento > Otros .

. Si guardas copias de seguridad de WhatsApp en tu cuenta de Google, aparecerán en esta lista.

Tras confirmar que cuentas con una copia de seguridad en tu cuenta de Google, puedes comenzar el proceso de restauración de la siguiente manera:

1- Desinstala y reinstala WhatsApp.

2- Cuando se te indique, toca “Restaurar”.

3- Toca “Omitir” para reinstalar sin restaurar la copia de seguridad.

De esta forma podrás obtener el restablecimiento deseado, indicando WhatsApp que para mayor seguridad, resulta posible que se “te solicite verificar tu identidad a fin de restaurar tus chats”, y para ello, recibirías “un código por SMS o llamada si no activaste la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo”.

OTRA DE LAS FORMAS MEDIANTE LAS CUALES PUEDES TERMINAR RECUPERANDO MENSAJES ELIMINADOS EN WHATSAPP

Transcurre el tiempo en pleno siglo XXI, y WhatsApp se consolida como un aplicativo de gran valor para la comunicación entre personas de todo el mundo, siendo los mensajes eliminados aquellos que según lo ofrece Meta, pueden llegar a recuperarse de manera total e interna.

Sin la necesidad de descargar otros aplicativos, hoy tienes la chance de volver a revisar textos borrados desde dicha plataforma, y siguiendo estos pasos puntuales si cuentas con dispositivos móviles Android:

Abre WhatsApp actualizado e ingresa a “Ajustes”

Luego dirígete a la sección “Notificaciones”, y encuentra “Notificaciones en alta prioridad”

Habilita historial de notificaciones dirigiéndote también a la sección “Notificaciones”, y pulsando la opción de “Ajustes avanzados”

Una vez realizados estos pasos, los usuarios de WhatsApp podrán acceder a contenido original de mensajes borrados, y aunque ya no figuren en las propias conversaciones, pueden terminar leyéndolos de manera íntegra, y tal y como lo resaltamos líneas arriba, sin depender de otras apps o plataformas descargadas externamente.

LAS 10 NUEVAS Y MÁS SORPRENDENTES FUNCIONES QUE FIGURAN INCORPORADAS A WHATSAPP

Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funcionalidades hoy nuevamente remarcadas con el 2026 iniciado.

A partir de fines de setiembre 2025, tus chats en plataforma de Meta son más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que ya te permiten generar desde fotos en movimiento hasta personalizar tus conversaciones con Meta AI, entre otras de las siguientes novedades:

1- LIVE PHOTOS

- “Ahora puedes compartir Live Photos (iOS) y fotos en movimiento (Android) que capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”.

2- CHATS CON META AI

- “Ahora puedes usar el poder de Meta AI para impulsar tu creatividad y hacer tus propios temas de chat personalizados”.

3- FONDOS CON META AI

- “Ahora, puedes crear fondos únicos con la IA para tus videollamadas y ubicarte en tus entornos favoritos o probar algo nuevo.

También puedes añadir fondos de IA cuando tomas fotos y grabas videos directamente en los chats".

4- BÚSQUEDA DE GRUPOS

- “Ahora, en la pestaña Chats, puedes buscar el nombre de una persona que sepas que está en el grupo, y se mostrarán los grupos que tienen en común”.

5- INDICADOR “EN LÍNEA” EN CHATS GRUPALES

- “Para ayudarte a saber si hay personas disponibles para chatear, ahora puedes ver cuántos miembros están en línea en tiempo real, justo debajo del nombre del grupo”.

6- DESTACA NOTIFICACIONES EN GRUPOS

- “¿Necesitas una manera fácil de priorizar las notificaciones de tus chats grupales?.

- Usa el nuevo ajuste “Notificaciones” y selecciona la opción “Destacados” para recibir notificaciones solo de @menciones, respuestas y mensajes de contactos guardados, o bien selecciona la opción “Todos” para recibir todas las notificaciones”.

7- ACTUALIZACIONES DE EVENTOS

- “Además de crear eventos en grupos, ahora puedes crear un evento en una conversación individual.

- También añadimos la posibilidad de confirmar la asistencia como “tal vez”, asistir con un invitado, añadir fecha y hora de finalización para los eventos más largos y fijar el evento en un chat".

8- REACCIONES QUE PUEDES TOCAR

- “A veces solo quieres sumarte a lo que otra persona dijo.

- Ahora puedes ver rápidamente las reacciones de los demás y tocar la que quieres enviar".

9- ESCANEO DE DOCUMENTOS EN IPHONE

- “Escanea y envía documentos directamente desde WhatsApp en iPhone.

- Simplemente selecciona “Escanear documento” desde la bandeja de archivos adjuntos y sigue los pasos para escanear, recortar y guardar el documento".

10- APLICACIÓN PREDETERMINADA PARA IPHONE

- “Con la actualización más reciente de iOS, ahora también puedes establecer WhatsApp como tu aplicación de mensajería y llamadas predeterminada en tu iPhone.

- Para hacer el cambio, simplemente ve a Configuración > Aplicaciones predeterminadas y selecciona WhatsApp".

Cabe resaltar, que asimismo y desde fines de setiembre 2025, Meta ha añadido un nuevo paquete de stickers para “que tus chats sean más expresivos y divertidos” pudiendo descargar desde el ‘Pájaro intrépido’ hasta ‘Días de escuela’ o ‘Vacaciones’, y hasta tengas la chance de “escanear, recortar, guardar y enviar documentos” desde el propio WhatsApp en dispositivos con Android y iPhone también.

Tras detallarte cada una de estas 10 nuevas funciones que figuran operativas en WhatsApp, resulta importante destacar además que las actualizaciones suelen requerirse de manera continua, y por ello cada usuario debe estar atento a la posibilidad de refrescar aplicativo a fin de terminar compartiendo mejores instantes junto a amigos o familiares pese a la distancia.