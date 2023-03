El último domingo 12 de marzo finalizó la primera temporada de “The Last of Us”. Sin duda, se trató de uno de los grandes estrenos del año, pues tuvo números sorprendentes en cuanto a audiencia: logró 4,7 millones de espectadores por semana.

Ahora, la expectativa creció de gran manera para para lo que se viene. Los fans no pueden esperar para saber cómo continuará la historia en la segunda temporada de la serie de HBO Max.

“The Last of Us”: cómo ver todos los capítulos de la primera temporada

Sin embargo, si eres de aquellas personas que todavía no vio ningún episodio y desea ponerse al día, tienes la posibilidad de hacerlo a través de la plataforma de HBO Max.

Para poder ver todos los capítulos, lo único que tienes que hacer es suscribirte a dicho servicio de streaming. Si deseas hacerlo, ingresa a este ENLACE.

¿Cuáles son los planes para suscribirte a HBO Max?

(Foto: HBO Max)





“The Last of Us 2″: qué veremos en la segunda temporada

Craig Mazin, showrunner de la serie, por su parte, señaló que se continuará respetando la historia del videojuego para lo que se viene.

“Hay una enorme cantidad de historias que Neil creó en la que nos gustaría sumergirnos. El segundo juego es mucho más grande que el primero. Así que recién comenzábamos a hablar sobre cómo dividirlo en una temporada: temporadas. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué guardamos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo nos transformamos? ¿Qué agregamos? Todas esas cosas de las que estamos empezando a hablar ahora”, comentó Mazin.