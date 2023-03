El pasado fin de semana, Shakira llegó a Nueva York para reaparecer públicamente en “The Tonight Show” de Jimmy Fallon, programa donde compartió sobre la nueva vida que está llevando y cantó su éxito musical con el compositor argentino Bizarrap.

“Esta canción ha sido como una llamada a muchas mujeres. Todo esto se sentía como un sueño. Había tenido un año muy duro después de mi separación y escribir esta canción fue muy importante para mí. Es una manera sana de canalizar mis emociones”, expresó en el formato de la NBC.

Sin embargo, a pesar de lo bien que se mostraba y la excelente presentación que tuvo en el show, la cantante fue fotografiada llorando en una tienda de dulces que había visitado junto a sus dos hijos, según informa el Diario As.

La imagen, que se ha hecho viral rápidamente, dejó al descubierto que la colombiana no estaba pasando por un buen momento. Según los presentes, ella se encontraba tranquila hasta que se puso a conversar con una mujer (que no se sabe si es de su equipo o una seguidora) y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas.

Lógicamente, se desconoce el motivo exacto por el cual Shakira se desahogó en dicho establecimiento, aunque muchos sugieren que el delicado estado de salud de su padre y su ruptura con Piqué pueden estar jugándole una mala pasada a la artista.

¿QUÉ DICE PIQUÉ SOBRE SU RELACIÓN CON SHAKIRA?

Si bien hasta el momento el futbolista había decidido no hablar muchi sobre el tema, hace unos días concedió una entrevista en la cadena de radio RAC1, donde repasó su carrera futbolística y el conflicto que mantiene con Shakira.

Ante todo, el español dejó en claro que lo más importante para él, es mantener a sus hijos fuera del problema, pues desea preservar su bienestar, por ello es que prefiere no dar más detalles de la mediática ruptura.

“No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Solo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League…, le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo”, comentó el exjugador del FC Barcelona.