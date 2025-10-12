Hoy los maestros del país tienen la gran oportunidad de participar en el Concurso de Ascenso 2025 promovido por el Ministerio de Educación (Minedu), y en ese sentido ahora llama la atención el cronograma a partir del cual se establece la fecha para rendir la Prueba Nacional programada. Los postulantes inscritos buscan crecer profesionalmente y mejorar su retribución económica con base en su propio mérito, siendo fundamental que cumplan con el examen planteado, y lo terminen desarrollando tras la publicación de locales de evaluación.

El ascenso también permite acceder a puestos directivos y funciones especializadas dentro del sistema educativo. Foto: Minedu.

CRONOGRAMA OFICIAL DE LA ETAPA NACIONAL DONDE LOS MAESTROS INSCRITOS EN CONCURSO DE ASCENSO 2025, DEBEN RENDIR PRUEBA DURANTE ESTA FECHA

El 15 de mayo se dieron por iniciadas las actividades entorno al cronograma del Concurso Público de Ascenso en la Escala Magisterial de docentes de Educación Básica, y desde entonces el proceso basado en la meritocracia, ha transcurrido llegando al punto de que los postulantes inscritos, ahora deben prepararse para rendir la Prueba Nacional.

Según lo precisa el esquema estructurado por parte del Ministerio de Educación (Minedu), el 10 de noviembre se realizará la publicación de los locales de evaluación donde el examen estará desarrollándose de manera presencial, siendo el domingo 23 la fecha escogida para tal efecto.

El cronograma establece que luego de dichas jornadas programadas, cada docente de Educación Básica perteneciente a la Carrera Pública Magisterial (CPM), tendrá la chance de revisar la publicación de “resultados preliminares de la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED”, y a partir del 5 de diciembre en el portal institucional de la entidad de gobierno a cargo.

Ascenso Docente 2025: conoce el cronograma oficial de la Etapa Nacional y la fecha del examen para maestros. (Fuente: Minedu)

Con respecto a la presentación de reclamos, ésta figurará disponible desde un día después, y hasta el 12 del mismo mes, mientras la resolución de los mismos entre el 10 y 18 cuando se termine compartiendo la lista de postulantes que superaron con éxito el examen, y clasifican a la Etapa Descentralizada.

Resulta importante destacar que la última fase del Concurso Público de Ascenso en la Escala Magisterial de docentes de Educación Básica, trae consigo la “actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante”, verificación del cumplimiento de requisitos, entre otros detalles que definirán las vacantes otorgadas para el crecimiento profesional de cada maestro, y mejora de retribución económica en base a propio mérito.

ESTO EVALUARÁN EN LA PRUEBA NACIONAL DEL CONCURSO DE ASCENSO 2025 QUE RINDEN LOS DOCENTES POSTULANTES EL 23 DE NOVIEMBRE

“La aplicación de principios pedagógicos fundamentales que permiten la construcción del aprendizaje, de acuerdo con los enfoques y principios señalados en los documentos curriculares vigentes”.

“La comprensión de las teorías del aprendizaje vigentes, y los fines y principios de la educación peruana”.

“Los conocimientos pedagógicos relacionados con la didáctica específica”.

“Los conocimientos disciplinares relevantes para promover el desarrollo de las competencias propuestas en los documentos curriculares vigentes, según el nivel, modalidad y/o área correspondiente”.

- Duración máxima de Prueba Nacional: 3 horas

- 60 preguntas - la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso 2025

- Cada pregunta correctamente respondida, termina otorgándole al postulante un punto y medio (1,5), de forma que el puntaje máximo es de 90

- Las respuestas incorrectas no generan puntos en contra