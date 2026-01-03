Tras el inicio del 2026, muchos educadores se mantienen a la expectativa del cronograma oficial que marca el principio de las fases administrativas del proceso para el Ascenso Docente. Esta medida está dirigido exclusivamente a los profesores que anhelan subir de nivel en la Carrera Pública Magisterial (CPM), siempre que se cumpla con los requisitos de tiempo de servicio, evaluaciones y desempeño profesional. De esta manera, el Ministerio de Educación (Minedu) instó a los profesionales a estar atentos de las fechas establecidas con el objetivo de asegurar su correcta participación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

CRONOGRAMA OFICIAL DEL ASCENSO DOCENTE 2026

El proceso para el Ascenso Docente se desarrolla en etapas nacionales y descentralizadas, por lo que, tras el inicio del nuevo año 2026, entre el 5 y el 15 de enero, el Comité de Evaluación requerirá a las instancias respectivas de la DRE o UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) los informes escalafonarios de los postulantes, de acuerdo con el cronograma establecido por el Minedu. Esto permitirá que al finalizar el proceso, los profesionales seleccionados puedan subir de nivel en la Carrera Pública Magisterial (CPM), lo que permitirá mejorar sus condiciones laborales, así como su salario y reconocimiento. A continuación, te presentamos el calendario de la Etapa Descentralizada:

Requerimiento del informe escalafonario de los postulantes que han superado la etapa de clasificación: 5 al 15 de enero de 2026

Acreditación de bonificación por discapacidad (si corresponde): 5 al 15 de enero de 2026

Verificación de requisitos, evaluación de Trayectoria Profesional, ingreso de resultados: 6 al 21 de enero de 2026

Publicación de resultados preliminares de la Etapa Descentralizada: 23 de enero de 2026

Periodo de reclamos sobre resultados descentralizados: 26 al 29 de enero de 2026

Resolución de reclamos, ajustes y emisión de actas finales: 26 al 30 de enero de 2026

Publicación de resultados definitivos finales de la Etapa Descentralizada: 3 de febrero de 2026.

¿QUIÉNES COBRARÁN EL BONO DE ESCOLARIDAD 2026?

Mediante el Decreto Supremo n.º 002-2025-EF, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se dispuso que los trabajadores del sector público y pensionistas del Decreto Ley 20530 reciban S/ 400 por concepto del Bono de Escolaridad 2026. El estipendio será abonado por única vez en el pago de planillas de enero, mientras que los docentes contratados y los auxiliares de educación recibirán el abono recién en junio de 2026, de acuerdo con lo establecido en la ley.

“La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/400. Para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago de la bonificación por escolaridad, cuyo monto corresponde al señalado en el presente literal, se incluye en la planilla de pagos del mes de junio”, señala el texto de Presupuesto Público para el 2026.