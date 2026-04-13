Resumen

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Las inscripciones iniciarán el 16 de abril y culminará el lunes 4 de mayo. Se realizará mediante el portal del concurso de ascenso docente. Foto: Andina
Las inscripciones iniciarán el 16 de abril y culminará el lunes 4 de mayo. Se realizará mediante el portal del concurso de ascenso docente. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el Concurso de Ascenso Docente 2026, a través de la Resolución Viceministerial N° 044-2026. En este documento también se presenta el cronograma del proceso por el que un profesor puede subir de escala magisterial.

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