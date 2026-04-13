El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el Concurso de Ascenso Docente 2026, a través de la Resolución Viceministerial N° 044-2026. En este documento también se presenta el cronograma del proceso por el que un profesor puede subir de escala magisterial.

¿En qué consiste el concurso de ascenso docente?

El concurso de ascenso docente es el proceso por cual un maestro, que pertenece a la Carrera Pública Magisterial (CPM), puede subir de escala y recibir un aumento salarial.

La remuneración íntegra mensual (RIM) de quienes superen la evaluación docente oscilará entre los S/ 3850 y S/ 9801, según la escala y la cantidad de horas de trabajo.

El Minedu espera que alrededor de 135 000 docentes se inscriban en este proceso de ascenso.

El proceso tendrá tres concursos diferenciados:

Dirigido a docentes de instituciones públicas de Educación Básica

Dirigido a profesores que laboran en instituciones administradas por el Ministerio de Defensa

Dirigidos a aquellos que prestan servicios en instituciones educativas del Ministerio del Interior.

Ascenso docente 2026: ¿cuál es el cronograma oficial del concurso?

De acuerdo a la resolución viceministerial, las inscripciones comienzan el jueves 16 de abril y culminan el lunes 4 de mayo. Esta se realizará mediante el aplicativo que se publicará en la página web del concurso.