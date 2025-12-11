La etapa nacional del Concurso de Ascenso Docente 2025 avanza hacia uno de sus momentos más importantes: la publicación de los resultados finales de la Prueba Nacional. Miles de profesores de todo el país han participado en este proceso que busca reconocer el mérito, mejorar sus ingresos y fortalecer su trayectoria profesional dentro de la Carrera Pública Magisterial.

En medio de un proceso que continúa su curso con nuevas fases y mantiene a miles de docentes a la expectativa, el Ministerio de Educación (Minedu) ha confirmado la fecha en la que estarán disponibles los puntajes definitivos de los postulantes. Descubre cuál es la fecha exacta y cómo se desarrolla esta etapa final.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁN LOS RESULTADOS FINALES DEL EXAMEN DE ASCENSO DOCENTE 2025?

El Ministerio de Educación ha establecido que la lista final de postulantes con su puntaje definitivo será difundida el 18 de diciembre de 2025. Esta publicación se realizará a través del portal institucional del Minedu y se dará luego de culminar la verificación de todos los reclamos enviados por los docentes respecto a sus resultados preliminares. Solo después de este análisis se consolidará la relación oficial con los puntajes corregidos y validados.

¿EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA EL CONCURSO DE ASCENSO DOCENTE 2025 ACTUALMENTE?

El proceso está atravesando la fase de atención y resolución de reclamos, programada del 10 al 18 de diciembre. Durante estos días, los especialistas revisan cada solicitud enviada por los postulantes que consideran que su resultado preliminar pudo presentar algún error, ya sea en la lectura de su ficha de respuestas o en el cálculo del puntaje mostrado en el sistema.

¿QUÉ RECLAMOS SE PUEDEN PRESENTAR EN ESTA ETAPA?

Los participantes tienen la posibilidad de registrar dos tipos de reclamos en el aplicativo habilitado por el Minedu:

Reclamo por lectura de la ficha de respuestas, dirigido a quienes sospechan de un error en el procesamiento óptico de sus marcas. En esta revisión se analiza toda la hoja, incluso si se detectan señales débiles o incompletas.

Reclamo por puntaje obtenido, pensado para los postulantes que consideran que hubo un error en el cálculo final del puntaje asignado.

Ambas opciones pueden seleccionarse simultáneamente según lo necesite el docente.

¿CÓMO SE REGISTRA UN RECLAMO EN LA PLATAFORMA DEL MINEDU?

El trámite se realiza completamente en línea y requiere que el postulante utilice la plataforma Evaluación Docente. Según informa el diario La República, el proceso se lleva a cabo de la siguiente manera:

Ingresa al portal de Evaluación Docente y ubica la sección correspondiente al Concurso de Ascenso.

Selecciona el aplicativo destinado al registro de reclamos.

Accede con el número de DNI como usuario y con la contraseña creada previamente; si no se recuerda, se puede recuperar desde el mismo portal.

Completa el código captcha para continuar con el ingreso.

Dirígete al menú lateral y haz clic en “Registro de Reclamos”.

Elige el tipo de reclamo que se desea presentar y pulsa “Agregar” en cada opción que corresponda.

Guarda la solicitud haciendo clic en “Grabar”, lo que permite que el reclamo quede enviado de forma oficial.

