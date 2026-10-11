¿Quiénes y cuándo se realizará la prueba nacional del concurso de ascenso docente 2026?

Más de 162.000 docentes de Educación Básica que se inscribieron en el concurso de ascenso de escala magisterial 2026 deberán rendir la Prueba Nacional, organizada en el marco del proceso impulsado por el Ministerio de Educación (Minedu). Conoce quiénes participarán y cuáles son los detalles del cronograma oficial.

El cambio en el calendario del concurso fue oficializado mediante una resolución viceministerial del Ministerio de Educación, difundida en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con el sector, este ajuste busca asegurar que se completen los preparativos necesarios para desarrollar la evaluación en los centros habilitados a nivel nacional.

Pese a la reprogramación de la evaluación, los resultados del concurso mantendrán los efectos previstos en el calendario oficial. Los maestros que obtengan una vacante podrán incorporarse a un nivel superior de la Carrera Pública Magisterial desde marzo de 2027, lo que les permitirá mejorar sus ingresos y postular a puestos de mayor responsabilidad, siempre que cumplan las condiciones exigidas.

Concurso de Ascenso Docente 2025 - 2026: verifica aquí dónde rendirás tu examen el 16 y 23 de noviembre | Foto: Andina

¿Cuándo se realizará la Prueba Nacional del Ascenso Docente 2026?

La Prueba Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre, según el cronograma actualizado por el Ministerio de Educación (Minedu). La evaluación, en la que participarán más de 162.000 profesores de Educación Básica, fue reprogramada, por lo que ya no se realizará el 25 de octubre, como se había previsto inicialmente.

Asimismo, el Minedu recordó que los postulantes deberán consultar nuevamente su local de evaluación a partir del 26 de octubre, cuando se publique la relación actualizada. En tanto, los docentes que obtengan una vacante podrán ascender a la nueva escala magisterial desde el 1 de marzo de 2027, de acuerdo con el calendario oficial del concurso.

Tras la evaluación nacional del 8 de noviembre, los puntajes preliminares estarán disponibles desde el 19 de noviembre a través de la plataforma de la Dirección de Evaluación Docente (DIED), a la que se puede acceder desde la web oficial del Ministerio de Educación.

En caso de no estar conformes con la calificación obtenida, los participantes podrán presentar sus reclamos del 20 al 26 de noviembre. El Minedu tiene previsto atender estas solicitudes hasta el 3 de diciembre, según el cronograma vigente.

Los resultados definitivos de la Prueba Nacional se darán a conocer el 4 de diciembre. Luego, los docentes que sigan en competencia pasarán a la fase descentralizada, en la que se revisará el cumplimiento de las condiciones exigidas y se evaluará su experiencia y desarrollo profesional, entre otros aspectos, mediante los comités responsables del proceso.

Docentes del sector público destituidos por delitos no podrán trabajar en colegios privados (Foto: Referencial/GEC)

El Ministerio de Educación recomienda a los postulantes revisar el cronograma actualizado y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del sector.

Para consultar el nuevo cronograma y conocer las disposiciones del concurso, ingresar a https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ o comunicarse con la línea de atención de consultas (01) 615 5887, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.