¡Atención beneficiarios! Programa Contigo inicia pagos de S/300: revisa si eres uno de ellos | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) confirmó el inicio de un nuevo desembolso del Programa Nacional Contigo. El apoyo económico asciende a S/300 y forma parte del esquema bimestral que busca brindar respaldo a uno de los sectores más vulnerables del país.

