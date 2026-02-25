El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) confirmó el inicio de un nuevo desembolso del Programa Nacional Contigo. El apoyo económico asciende a S/300 y forma parte del esquema bimestral que busca brindar respaldo a uno de los sectores más vulnerables del país.

El pago corresponde al padrón II del año y ya cuenta con fecha oficial de abono. Descubre quiénes pueden cobrar, cuáles son los requisitos y cómo verificar si figuras en la lista de beneficiarios.

¿QUIÉNES RECIBEN EL PAGO DE S/300 DEL PROGRAMA CONTIGO?

El subsidio está dirigido a ciudadanos con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, según la clasificación socioeconómica establecida por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Se trata de una pensión no contributiva entregada cada dos meses, cuyo objetivo es contribuir con gastos esenciales como alimentación, tratamientos médicos y otras necesidades prioritarias.

En esta etapa también se incorporaron 777 personas que cobrarán el beneficio por primera vez, tras cumplir con los criterios de evaluación establecidos por el programa social, según informa el diario La República.

Foto: Midis/ Programa Contigo.

¿CUÁNDO SE REALIZA EL DEPÓSITO DEL PADRÓN II?

El abono correspondiente al periodo marzo-abril está programado para el 25 de abril, de acuerdo con el cronograma oficial. Este pago forma parte del calendario anual que contempla seis entregas durante el 2026.

Las fechas establecidas para este año son las siguientes:

Enero-Febrero: 23 de febrero.

Marzo-Abril: 25 de abril.

Mayo-Junio: 20 de junio.

Julio-Agosto: 22 de agosto.

Setiembre-Octubre: 24 de octubre.

Noviembre-Diciembre: 5 de diciembre.

Cada padrón se aprueba luego de un proceso administrativo que incluye la validación de datos y la emisión de una resolución oficial.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA?

Para ser considerado dentro del Programa Nacional Contigo se deben cumplir condiciones específicas:

Presentar un certificado que acredite discapacidad severa.

Estar registrado como pobre o pobre extremo en el Sisfoh.

No percibir ingresos ni pensiones provenientes del sector público o privado.

Estas exigencias buscan asegurar que el apoyo llegue únicamente a personas en condición de alta vulnerabilidad.

¿CÓMO VERIFICAR SI FORMAS PARTE DEL PADRÓN VIGENTE?

Los ciudadanos pueden confirmar su inclusión a través de distintas vías. La opción más rápida es ingresar a la plataforma SICONTIGO y utilizar la herramienta de consulta con el número de DNI. También es posible comunicarse por teléfono al (01) 644 9006, marcando la opción 1, en el horario de atención de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Quienes prefieran atención presencial pueden acudir a la sede central del Midis en San Isidro o dirigirse a la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de su distrito.

¿DÓNDE SE COBRA EL SUBSIDIO?

El retiro del dinero se realiza mediante el Banco de la Nación. Los beneficiarios pueden acercarse a agencias, cajeros automáticos o agentes MultiRed autorizados, portando su Documento Nacional de Identidad o la tarjeta correspondiente. De esta forma, el pago se efectúa de manera segura y directa.

¿QUÉ ES EL MIDIS?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es la entidad encargada de diseñar y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad en el Perú.

A través de distintos programas sociales, este ministerio impulsa la inclusión social, facilita el acceso a derechos y oportunidades, y promueve el desarrollo de capacidades a lo largo de todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez, articulando esfuerzos con otras instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil para reducir la desigualdad y garantizar una atención integral.

