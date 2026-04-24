Abril 2026 no solo trae consigo una serie de actividades religiosas a nivel nacional, sino también diversas iniciativas a favor de la ciudadanía. En esta oportunidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diferentes municipalidades del país, informó que durante este 27 de abril se desarrollará una importante campaña gratuita para otorgar el nuevo DNI electrónico 3.0 a la población vulnerable, quienes enfrentan limitaciones económicas o residen en áreas con una alta demanda de atención. Esto permitirá que este grupo de la ciudadanía pueda identificarse y acceder a una serie trámites de privados, legales, bancarios, entre otros. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE OBTENER GRATIS EL DNI ELECTRÓNICO ESTE 27 DE ABRIL?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica anunció una buena noticia para sus vecinos debido a que llevarán a cabo este lunes 27 de abril una nueva campaña gratuita para entregar el DNI electrónico. Aquellas personas interesadas en acceder al documento de identidad, solo deben acercarse a la Agencia Municipal de Cajamarquilla, que se encuentra ubicada en la avenida Chosica s/n, Asociación Señor de Muruhuay, Mz F lote 1 en el horario de atención de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. Así, esta medida está orientada exclusivamente a niños, adolescentes y adultos mayores, con el objetivo de garantizar que los menores de 0 a 17 años y las personas de 60 años a más puedan obtener su DNIe de forma gratuita y sin largas esperas en las oficinas centrales del país. Es importante mencionar que el municipio solo otorgará 40 cupos a los habitantes.

¿QUÉ TRÁMITES SE DEBE SEGUIR EN EL PODER JUDICIAL PARA CAMBIAR DE NOMBRE?

De acuerdo con la explicación de Rocío Romero Zumaeta, jueza de la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, los peruanos que tienen la intención de cambiarse de nombre lo hacen generalmente porque sufrieron discriminación o bullying. De esta manera, recurren ante el Poder Judicial, que se basa en el artículo 29 del Código Civil, para que los jueces revisen sus casos y confirmen si son validos. Para iniciar con este proceso se debe presentar la partida de nacimiento, el DNI, los antecedentes penales y pruebas que acrediten el impacto del nombre, como evaluaciones psicológicas y declaraciones de ciertos testigos.

Según explica Romero, la revisión de estos documentos puede tardar entre tres y cuatro meses aproximadamente. Además, tras ser elevado a la sala superior, se delimita la cuestión controvertida y, como máximo en 10 días, se realiza la vista de la causa, con sentencia inmediata y posterior notificación a las partes. Es importante mencionar que, según la jueza, este proceso también abarca para casos de identidad de género, ya que debe primar la dignidad de la persona, protegida por la Corte Interamericana de Justicia. “Si naces con cuerpo de varón, pero te sientes mujer, afecta tu dignidad e identidad. Presentan certificados de disforia de género y cambios físicos“, explicó, conforme comparte RPP.