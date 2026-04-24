Por Redacción EC

Abril 2026 no solo trae consigo una serie de actividades religiosas a nivel nacional, sino también diversas iniciativas a favor de la ciudadanía. En esta oportunidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diferentes municipalidades del país, informó que durante este 27 de abril se desarrollará una importante campaña gratuita para otorgar el nuevo DNI electrónico 3.0 a la población vulnerable, quienes enfrentan limitaciones económicas o residen en áreas con una alta demanda de atención. Esto permitirá que este grupo de la ciudadanía pueda identificarse y acceder a una serie trámites de privados, legales, bancarios, entre otros. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.