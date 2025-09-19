Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. De esta manera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene organizando y aplicando una serie de medidas para el nuevo proceso electoral. Entre ellos el voto digital que permitirá a un grupo de la población nacional, de manera voluntaria, sufragar virtualmente, lo cual equivaldrá a una cédula de votación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES PODRÁN VOTAR A TRAVÉS DEL VOTO DIGITAL EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026, SEGÚN ONPE?

A través de la Resolución Jefatural 000069-2025-JN/ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dispuso que para estas Elecciones Generales 2026 se utilice el voto digital para cierto grupo de la población peruana. Según la Ley 32270, esta nueva modalidad de sufragio, que es voluntaria y equivalente al sufragio por cédula, estará destinada exclusivamente para la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas, quienes serán desplazadas a otras partes del país el día de las elecciones y, por lo tanto, no estarán en su residencia habitual indicado en el Reniec.

@onpe_oficial 📲 ¡El #VotoDigital ya es una realidad en el Perú! 🗳️🇵🇪 Por primera vez, diversos grupos prioritarios podrán votar en las Elecciones Generales 2026 de forma remota, usando una plataforma virtual segura desde su celular, tablet, computadora o laptop. ¿Quiénes podrán acceder y cuáles son los requisitos? 👀 🎥 Mira este video y entérate de todos los detalles. #EG2026 #Peru ♬ original sound - La ONPE

Sin embargo, eso no es todo, los otros peruanos que podrán votar digitalmente son los que se encuentran fuera del país, el personal asistencial y administrativo de los establecimientos de salud públicos y privados (hospitales policiales y militares), el personal del Instituto Nacional Penitenciario, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de la ONPE, personas con discapacidad registrados en el padrón electoral o en CONADIS, entre otras.

¿QUÉ SE NECESITA PARA REALIZAR EL VOTO DIGITAL EN LA ONPE?

A continuación, te presentamos algunos de los requisitos que dispuso la Oficina Nacional de Procesos Electorales para formar parte del voto digital en estas Elecciones Generales que se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de abril de 2026: