La expectativa entre los exaportantes del Fonavi continúa creciendo mientras la Comisión Ad Hoc avanza con la aprobación de nuevos grupos de devolución para el 2025. Con la próxima publicación de la Lista 22, miles de ciudadanos podrían acceder al reintegro de los aportes que entregaron durante años al Fondo Nacional de Vivienda. Esta nueva etapa permitirá que más personas acudan al Banco de la Nación para realizar el cobro correspondiente.

Para facilitar el proceso, la Secretaría Técnica mantiene habilitada una plataforma digital que permite consultar, de manera gratuita y únicamente con el DNI, si un ciudadano figura en alguno de los padrones oficiales. El sistema es sencillo y de uso inmediato, lo que agiliza la verificación para quienes esperan confirmar su inclusión. Descubre cómo realizar la consulta, cuáles son los próximos pagos y quiénes podrán acceder a esta devolución.

¿QUIÉNES PUEDEN COBRAR LA DEVOLUCIÓN EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

Los ciudadanos que aparezcan en algún grupo de reintegro, así como los herederos de fonavistas fallecidos que cumplan los requisitos establecidos, están autorizados a recibir el pago.

(Fuente: Facebook BN)

¿CÓMO PUEDO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL FONAVI 2025?

Para verificar la inclusión en un padrón oficial, los exaportantes deben acceder al portal de la Secretaría Técnica del Fonavi. Una vez dentro, se solicita ingresar el número de DNI, o alguno de los documentos alternativos permitidos, y completar el código de seguridad que aparece en pantalla. Tras pulsar “Consultar”, la plataforma muestra si el usuario figura en alguna lista vigente.

En caso de aparecer como beneficiario, podrá acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación para realizar el cobro presentando únicamente su documento de identidad.

Foto: Freepik

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LISTA 22 DEL FONAVI?

La Lista 22 será el segundo padrón que se aprobará en 2025 y forma parte del proceso para continuar con la devolución de aportes a los fonavistas.

La lista 22 comprende a fonavistas que nunca han cobrado sus aportes y cuyos periodos de contribución ya fueron verificados. Esta relación considera tres tipos de beneficiarios:

Adultos mayores con aportes acreditados.

Personas asociadas a proyectos de agua y desagüe financiados con recursos del Fonavi.

Usuarios que recibieron préstamos del Banco de Materiales para la compra de calaminas.

De acuerdo con declaraciones del representante de Fenaf Perú, Jorge Milla, esta relación de beneficiarios sería oficializada entre la primera y la segunda semana de diciembre, según informa el diario La República. Su publicación permitirá avanzar en el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con quienes aportaron al extinto Fondo Nacional de Vivienda.

¿QUÉ FUE EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA?

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), fundado en 1979, tenía como objetivo ayudar a los trabajadores a conseguir una vivienda propia. Con fondos de empleados, empleadores y el Estado, otorgaba préstamos para comprar o construir casas. Lamentablemente, debido a problemas de administración, fue clausurado en 1998 y reemplazado por el programa Mivivienda.

Desde su cierre, los contribuyentes, conocidos como fonavistas, han exigido la devolución de sus aportes. Si bien un referéndum en 2010 les dio la razón, el proceso de devolución ha sido largo y complejo debido a problemas burocráticos. Actualmente, los pagos están siguiendo su curso, priorizando a los más necesitados.