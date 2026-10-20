En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Así, durante esta jornada electoral, cerca de 809 415 miembros de mesa, seleccionados mediante un sorteo público, cumplieron un papel fundamental en el desarrollo de este proceso electoral. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que continúa entregando la compensación económica de S/165 a quienes cumplieron con su labor durante las elecciones. Asimismo, habilitó una plataforma que permite consultar el estado del pago de manera sencilla y eficaz. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO CONSULTAR SI YA TE DEPOSITARON LOS S/165 POR SER MIEMBRO DE MESA EN LAS ERM 2026?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los pagos de la compensación económica de S/165 para los miembros de mesa que ejercieron el cargo durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzaron los días 13 y 14 de octubre mediante depósitos en cuentas del BCP, BBVA y Scotiabank. En el caso de quienes eligieron Yape como medio de pago, la ONPE indicó que los abonos comenzaron el 14 de octubre y el depósito aparecerá con el nombre de la entidad electoral.

Mientras los que optaron por recibir la compensación en efectivo podrán acercarse en el Banco de la Nación a partir del 15 de octubre con solo el DNI. Sin embargo, la entidad electoral instó a la ciudadanía a consultar el estado de su pago a través de la plataforma Gestión de Pagos de Miembros de Mesa (LINK), a fin de conocer con mayor claridad el avance del proceso. “Los ciudadanos que cumplieron el rol de miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 vienen recibiendo la compensación económica de S/165 por su labor durante la jornada electoral”, publicó.

¿CÓMO CONSULTAR LOS VOTOS OFICIALES EN LA ONPE DE LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó su plataforma de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ENLACE), donde los ciudadanos pueden consultar el avance del procesamiento de actas y los votos registrados en las 89 935 mesas de sufragio instaladas a nivel nacional. Asimismo, las consultas pueden realizarse mediante el número de DNI o de la mesa de votación, conforme comparte El Peruano.