Por Redacción EC

El Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), concentra los datos esenciales que permiten acreditar la identidad de cada ciudadano. Este documento es de uso obligatorio y resulta clave para realizar gestiones tanto legales como administrativas en el país. Contar con información correcta en el DNI es fundamental, ya que cualquier error podría generar inconvenientes en trámites oficiales, contratos o servicios. Por ello, la entidad brinda mecanismos para actualizar o corregir datos cuando sea necesario. Entre los aspectos que pueden modificarse se encuentran nombres, dirección, estado civil e incluso la firma, siempre siguiendo los procedimientos establecidos. Además, RENIEC dispone de canales presenciales y digitales que facilitan estas gestiones, reduciendo tiempos de espera.