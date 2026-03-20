El Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), concentra los datos esenciales que permiten acreditar la identidad de cada ciudadano. Este documento es de uso obligatorio y resulta clave para realizar gestiones tanto legales como administrativas en el país. Contar con información correcta en el DNI es fundamental, ya que cualquier error podría generar inconvenientes en trámites oficiales, contratos o servicios. Por ello, la entidad brinda mecanismos para actualizar o corregir datos cuando sea necesario. Entre los aspectos que pueden modificarse se encuentran nombres, dirección, estado civil e incluso la firma, siempre siguiendo los procedimientos establecidos. Además, RENIEC dispone de canales presenciales y digitales que facilitan estas gestiones, reduciendo tiempos de espera.

Me casé, ¿cómo actualizo mi estado civil en el DNI electrónico? Esto responde el Reniec

Solo si el DNI electrónico se encuentra vigente y no se requiera actualizar otros datos, estos son los requisitos:

Paga S/34.00 con el código 00729 y código “rectificación DNI electrónico de prenombre, apellidos y otros datos”Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP. Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket. También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano. Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe. Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación y coloca tu número de ticket. También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano. Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Primero verifica que tu acta de matrimonio está en la base de datos del Reniec en la página de Copias certificadas de actas/partidas.

Continúa el trámite en la página de rectificación de estado civil.

El trámite de divorciado o viudo solo se hace en una oficina del Reniec, estos son los requisitos:

Divorciado: acta de matrimonio con anotación de disolución de vínculo matrimonial.

acta de matrimonio con anotación de disolución de vínculo matrimonial. Viudo: acta de defunción del cónyuge.

Si me mudo, ¿como actualizo la nueva dirección en mi DNI electrónico?

Solo si el DNI electrónico se encuentra vigente y no se requiera actualizar otros datos, estos son los requisitos:

Paga S/34.00 con el código 00730 y concepto “actualización de domicilio en el DNI electrónico” . Nuevo canal de pago: Yape – Agente BCP Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

. Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, selecciona el código correspondiente.Luego ingresa a la aplicación y coloca tu número de ticketTambién puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano Ingresa a págalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente. Descarga la app DNI Biofacial en Android o iOS para validar tu identidad, después sigue el trámite en la página de Rectificación de Domicilio.

¡Olvídate de las filas! Paga todos tus trámites de RENIEC en segundos desde Yape en 2026: mira AQUÍ cómo hacerlo

Actualmente, los ciudadanos pueden generar un código de pago único para realizar sus trámites de forma rápida, segura y cómoda, ya sea desde casa o desde cualquier lugar del país con solo tener internet. A continuación, se detalla cómo utilizar esta nueva plataforma y qué gestiones se pueden pagar a través de ella. Por ello, el Reniec puso a disposición la plataforma “Generación de Tickets para pagos de Tasa” (LINK). Su funcionamiento es sencillo y se realiza siguiendo estos pasos:

Ingresa a la web oficial del Reniec. Completa tus datos personales y selecciona el trámite que deseas realizar.

Genera tu código único de 14 dígitos. Este identificador será necesario para efectuar el pago y solo será vigente durante el día de emisión.

Elige tu canal de pago:

Yape : Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación.

: Abre la app, entra a “Yapear Servicios”, selecciona “Trámites y Tributos” y busca “Reniec”. Luego ingresa el código generado y confirma la operación. Agente BCP: Indica al agente el código de pago y el nombre del trámite para realizar la transacción en segundos. Una vez realizado el pago, el sistema valida automáticamente la operación, permitiendo que el trámite se active en cuestión de minutos. Este proceso reduce el riesgo de errores, elimina la necesidad de comprobantes físicos y brinda una experiencia más ágil para los usuarios, según comparte Perú Retail.