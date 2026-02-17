Recarga AQUÍ tu tarjeta del Metropolitano o Corredor sin colas con Yape

Los usuarios del Metropolitano y de los Corredores Complementarios —Azul, Rojo y Morado— cuentan desde ahora con una alternativa más rápida para recargar la tarjeta Lima Pass. La incorporación de Yape como medio de pago digital permite prescindir del efectivo y evitar las colas en los puntos físicos, ya que la transacción puede realizarse a distancia, de forma segura y directamente desde el teléfono móvil.

Mira AQUÍ cómo recargar tu tarjeta del Metropolitano o Corredor desde Yape

La recarga de la tarjeta Lima Pass, válida para el Metropolitano y los Corredores Complementarios, puede efectuarse todos los días, desde las 00:00 horas hasta las 9:15 p. m., a través de la función “Yapear Servicios” disponible en la aplicación.

La recarga toma 15 minutos en procesarse.

Monto mínimo de recarga: S/ 10

Puedes recargar tarjetas de terceras personas.

Si haces otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.

Si después de 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, no te preocupes. Al hacer la activación, verás el saldo acumulado.

Solo debes seguir estos pasos:

-Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”.

-Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador.

-Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. ¡Puede ser tuya o la de otra persona!

-Recarga desde S/ 10, yapea ¡y listo!

-Después de 15 minutos, no olvides activar el saldo de tu tarjeta.

¿Dónde puedo ver las Yape Promos que he comprado? Sigue estos pasos

Por el momento, solo podrás ver las Yape Promos del tipo “Compra ahora” en tu app.

Recuerda que las Yape Promos del tipo “Compra ahora” son aquellas que se pagan en el mismo Yape y se ven así:

Para verlas, ingresa a la sección de “Promos” y, en la parte de arriba, toca en la pestaña que dice “Mis compras“.

Las promos “Compra en línea” y “Compra en local” no se verán reflejadas.

En esta sección, podrás encontrar:

Detalle de la promo

Pasos para el canje

Código de la promo

Fecha de vencimiento

Términos y Condiciones

Así puedes pagar tus servicios en Yape

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.