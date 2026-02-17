Recarga AQUÍ tu tarjeta del Metropolitano o Corredor sin colas con Yape

Por Redacción EC

Los usuarios del Metropolitano y de los Corredores Complementarios —Azul, Rojo y Morado— cuentan desde ahora con una alternativa más rápida para recargar la tarjeta Lima Pass. La incorporación de Yape como medio de pago digital permite prescindir del efectivo y evitar las colas en los puntos físicos, ya que la transacción puede realizarse a distancia, de forma segura y directamente desde el teléfono móvil.

