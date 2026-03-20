La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió una advertencia dirigida a los ciudadanos designados como miembros de mesa para los comicios del 12 de abril. Tras el sorteo oficial, la institución busca que quienes fueron seleccionados no solo estén al tanto de su nombramiento, sino que también comprendan la importancia y alcance de las responsabilidades que asumirán durante una jornada decisiva para el futuro político del país, en la que se elegirán múltiples cargos públicos. Con el propósito de evitar retrasos en la instalación de las mesas y garantizar que los colaboradores dominen correctamente los procedimientos de votación, la ONPE enfatiza que asistir a la capacitación previa es obligatorio. Esta instrucción resulta esencial para asegurar la transparencia, el orden y la eficiencia del proceso electoral. A continuación, te presentamos toda la información necesaria para cumplir con este requisito y entender cómo se desarrollará la formación de los miembros de mesa.

¿Serás miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026? Esto debes saber SÍ o SÍ

Como miembro de mesa asignado tendrás una serie de responsabilidades desde la instalación de la mesa de sufragio a primera hora, asistir a los votantes durante el desarrollo de la votación, identificar a cada votante según su cédula de identidad, contar los votos de la mesa encargada y entregar las actas electorales. Por cada mesa de sufragio se elige a un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes según lo indicado en la ley N.º 32231.

“El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”, indicó Franz Paz Retuerto, especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONP, al medio RPP.

Para finalizar, cabe recordar que cada miembro de mesa recibirá un monto asignado por su labor, la cual asciende a S/ 165. De no presentarse a cumplir con el puesto asignado en la mesa de votación, tendrá una sanción de acuerdo a ley y una respectiva multa, que asciende a S/ 275 según lo declarado por Paz Retuerto.

¿Te toca ser miembro de mesa? Mira todo lo que recibirás además de los S/ 165

Frente a este escenario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que los ciudadanos designados como miembros de mesa obtendrán dos refrigerios durante la jornada y una retribución de S/ 165, siempre que cumplan con asistir a la capacitación previa y permanezcan hasta el cierre de la votación.

Por su parte, Rafael Arias, representante del organismo electoral, ofreció declaraciones a RPP en las que explicó con detalle las responsabilidades, condiciones y requisitos que deberán cumplir quienes colaboren en la organización y desarrollo de los comicios, asegurando así un proceso ordenado y transparente.

¿A qué hora comienza la labor de los miembros de mesa?

La votación comienza formalmente a las 7:00 a. m. y se cierra a las 5:00 p. m. No obstante, la labor de los integrantes de mesa continúa incluso después de culminen los sufragios.

“Luego viene el escrutinio que puede demorar entre 6 a 8 horas aproximadamente dado que son cinco elecciones las que van a escrutar con hasta siete votos preferenciales”, indicó Arias.

Por ello, es posible que numerosos integrantes de mesa se queden en los centros de votación hasta altas horas de la noche (aproximadamente 12 p.m.).