Yape, el monedero electrónico del Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha convertido en una de las aplicaciones de pagos móviles más usadas gracias a la rapidez y seguridad de sus transferencias instantáneas. Sin embargo, esa misma inmediatez hace que surjan casos donde algunos usuarios envíen dinero al contacto equivocado o ingresen montos incorrectos, lo que los lleva a preguntarse si existe alguna forma de cancelar la operación. Ante esta situación, la plataforma ofrece ciertos mecanismos para intentar recuperar el dinero enviado por error. A continuación, te contamos qué puedes hacer al respecto.

¿ES POSIBLE ELIMINAR O CANCELAR UNA TRANSFERENCIA ENVIADA POR ERROR EN YAPE?

Si realizas una transferencia por Yape y descubres que el destinatario es el incorrecto o que el monto es el equivocado, lamentamos decirte que la aplicación no ofrece opciones directas para cancelar o revertir la transacción, ya que los pagos se procesan de manera inmediata.

Sin embargo, esto no significa que debes dar por perdido tu dinero. En estas situaciones, tu mejor alternativa es contactar directamente con la persona a quien accidentalmente enviaste el dinero y solicitar amablemente que te lo devuelva.

¿QUÉ OPCIÓN OFRECE YAPE CUANDO ENVÍAS DINERO POR ERROR?

Como mencionamos, Yape no permite anular una transferencia ya procesada, pero cuenta con una herramienta dentro del aplicativo que ayuda en estos casos. Desde el Centro de Ayuda, el usuario puede ubicar la operación equivocada y activar la función “Me equivoqué al yapear”, que sirve para solicitar que la plataforma envíe un mensaje oficial al destinatario pidiéndole la devolución del monto.

Es importante tener en cuenta que el éxito de esta solicitud depende de la disposición y cooperación del destinatario para realizar el reembolso, según explica Infobae.

¿QUÉ HACER SI EL DESTINATARIO NO USA YAPE?

Si la persona a la que enviaste el dinero no utiliza Yape, la plataforma no podrá enviar el mensaje por ti. En este escenario, lo recomendable es comunicarte directamente con el receptor para solicitar la devolución.

Los errores al realizar transferencias pueden ocurrir debido a diversas razones, por lo que se aconseja a los usuarios estar atentos y verificar cuidadosamente los detalles de la transacción antes de realizarla, para así evitar errores costosos.

Asimismo, es recomendable guardar siempre los comprobantes de cada transacción como medida de precaución, ya que podrían servir como evidencia en caso de iniciar un proceso formal de reembolso.

¿QUÉ ES YAPE Y QUÉ SERVICIOS OFRECE?

Yape es un aplicativo móvil con el que puedes enviar y recibir dinero de manera gratuita las 24 horas del día con tan solo el número de tus contactos o escaneando códigos QR de Yape, Visa o Izipay.

Además, cuenta con un servicio de recargas en donde tan solo se necesita el DNI. También ofrece promociones exclusivas para quienes tengan la aplicación y permite el pago de servicios básicos para aquellos que prefieren no salir de casa.

Para registrarte en Yape, tienes tres formas de afiliación:

A través de una Tarjeta BCP.

A través de otras tarjetas Visa (Mibanco, Caja Piura, Caja Sullana, Caja Tacna, Caja Trujillo y Banco de la Nación).

Cuenta Yape con DNI (Solo con tu DNI. Apertura digital de una cuenta de ahorros Yape soles en el BCP, sin tarjeta ni costo de mantenimiento).

