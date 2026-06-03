Por Redacción EC

El envío y recepción de dinero a través de aplicaciones móviles se ha convertido en una práctica cotidiana para millones de peruanos. Entre las plataformas que han ganado mayor protagonismo destaca Yape, una herramienta que ha transformado la manera en que las personas realizan pagos, transferencias y diversas operaciones financieras desde sus celulares. A medida que sus funcionalidades se amplían, también surgen nuevas dudas entre los usuarios sobre los servicios que pueden realizar a través de la aplicación. Una de las consultas más recurrentes está relacionada con las remesas internacionales y la posibilidad de recibir dinero enviado desde el extranjero directamente en una cuenta vinculada a Yape. Si tienes esta duda, a continuación te explicamos qué opciones existen actualmente y qué debes tener en cuenta para recibir una remesa mediante esta popular plataforma digital.