Por Redacción EC

Con la cercanía de las Elecciones Generales 2026, aumenta la atención de la ciudadanía hacia un proceso que definirá a las principales autoridades del país. En una sola jornada, los votantes elegirán a quienes asumirán diversos cargos de liderazgo político, convirtiendo este evento en uno de los más relevantes del calendario democrático. En este contexto, distintos candidatos se presentan como alternativas para el electorado, que deberá informarse, reflexionar y tomar decisiones antes de emitir su voto. Debido a la magnitud de la elección y la cantidad de cargos en disputa, los miembros de mesa podrían afrontar jornadas más extensas de lo habitual, ya que su labor incluye supervisar el proceso de votación y garantizar el correcto conteo de los sufragios. Más allá del incentivo económico de S/ 165, quienes cumplen esta función cívica también reciben beneficios adicionales relacionados con capacitación y apoyo logístico durante el desarrollo de la jornada electoral. En ese sentido, en esta nota te explicamos si es posible o no que una persona sea obligada a asumir el rol de miembro de mesa en caso de que falten integrantes el día de la elección.