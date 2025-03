Experimentar momentos únicos y diferentes es lo que anhelan millones de personas, pero desafiar la gravedad representa un hecho sinigual exclusivamente protagonizado por tripulantes también conocidos como astronautas a nivel global. Al respecto, hoy resulta llamativo el anuncio que brinda empresa estadounidense de transporte aeroespacial acerca de vuelo programado hacia el cosmos caracterizado por la participación de 6 mujeres en particular que rememoran aquel histórico viaje ocurrido hace más de 6 décadas.

LA PRIMERA MISIÓN ESPACIAL QUE SERÁ TRIPULADA EXCLUSIVAMENTE POR MUJERES Y MARCARÁ UN HITO EN LA EXPLORACIÓN DEL COSMOS

Hace más de 60 años, exactamente el 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova hacía historia por convertirse en la primera mujer en volar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 6, y hoy 6 mujeres volverán a marcar hito luego de anunciarse que conformarán tripulación organizada por la pareja de Jeff Bezos, quien a fines del siglo XX fundara Blue Origin.

Dicha empresa estadounidense de transporte aeroespacial tiene en el New Shepard (NS) al cohete suborbital de despegue y aterrizaje vertical mediante el cual reconocidas figuras exclusivamente femeninas cumplirán misión que busca desafiar no solamente la gravedad, sino también “sus perspectivas de la Tierra” empoderándolas para compartir propias historias y terminar creando “un impacto duradero que inspirará a las generaciones futuras”.

Es así como Blue Origin hoy vuelve a llamar la atención de prensa internacional, confirmando los detalles acerca del viaje hacia el espacio exterior que protagonizarán 6 mujeres de diferentes ámbitos como parte del undécimo vuelo tripulado del programa NS y el trigésimo primero de la historia de la compañía liderada por Jeff Bezos.

ELLAS SON LAS 6 MUJERES QUE CONFORMAN TRIPULACIÓN DEL NS-31 PROGRAMADO POR BLUE ORIGIN

Aisha Bowe

- “Excientífica de cohetes de la NASA, empresaria y defensora global de las áreas STEM”.

- “Directora ejecutiva de STEMBoard, una empresa de ingeniería reconocida dos veces en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento de Estados Unidos, y la fundadora de LINGO, una empresa de tecnología educativa cuya misión es dotar a un millón de estudiantes de habilidades tecnológicas esenciales”.

- “De ascendencia bahameña, Aisha espera que su viaje desde la universidad comunitaria hasta el espacio inspire a los jóvenes de las Bahamas y de todo el mundo a perseguir sus sueños”.

Amanda Nguyen

- “Científica investigadora en bioastronáutica”.

- “Se graduó en Harvard y realizó investigaciones en el Centro de Astrofísica de Harvard, el MIT, la NASA y el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas”.

- “Amanda trabajó en la última misión del transbordador de la NASA, STS-135, y en la misión al exoplaneta Kepler”.

- “Por su defensa de las sobrevivientes de la violencia sexual, fue nominada al Premio Nobel de la Paz y galardonada como Mujer del Año por la revista TIME”.

- “Como la primera astronauta vietnamita y del sudeste asiático, el vuelo de Amanda es un símbolo de reconciliación entre Estados Unidos y Vietnam, y destacará la ciencia como herramienta para la paz”.

Rey Gayle

- “Periodista galardonada, copresentadora de CBS Mornings , editora general de Oprah Daily y presentadora de Gayle King in the House en la radio SiriusXM”.

- “En una carrera que abarca décadas, King ha sido reconocida como una entrevistadora talentosa y compasiva capaz de abrirse paso entre el ruido y crear conversaciones significativas”.

- “Como alguien que se mantiene abierta a nuevas aventuras, incluso las que la asustan, Gayle se siente honrada de ser parte del primer equipo de vuelo completamente femenino de Blue Origin y está ansiosa por salir de su zona de confort”.

Katy Perry

- “Artista femenina con mayores ventas en la historia de Capitol Records y una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos, con más de 115 mil millones de reproducciones”.

- “Además de ser una superestrella mundial del pop, Katy es una defensora activa de muchas causas filantrópicas, entre ellas, como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, donde usa su poderosa voz para garantizar el derecho de todos los niños a la salud, la educación, la igualdad y la protección, y su propia Firework Foundation, que empodera a los niños de comunidades desfavorecidas encendiendo su luz interior a través de las artes”.

- “Katy se siente honrada de ser parte de la primera tripulación completamente femenina de Blue Origin y espera que su viaje aliente a su hija y a otras personas a alcanzar las estrellas, literal y figurativamente”.

Kerianne Flynn

- “Apasionada por el poder transformador de la narración, Kerianne ha producido películas que invitan a la reflexión, como This Changes Everything (2018), que explora la historia de las mujeres en Hollywood, y LILLY (2024), un poderoso homenaje a la defensora de la remuneración justa Lilly Ledbetter”.

- “Kerianne siempre se ha sentido atraída por la exploración, la aventura y el espacio, y espera que su vuelo espacial de Blue Origin sirva de inspiración para que su hijo, Dex, y la próxima generación de soñadores alcancen las estrellas”.

Lauren Sánchez

- “Periodista ganadora del premio Emmy, autora de libros superventas del New York Times, piloto, vicepresidenta del Bezos Earth Fund y madre de tres hijos”.

- “En 2016, Sánchez, piloto de helicóptero con licencia, fundó Black Ops Aviation, la primera empresa de producción y filmación aérea propiedad y operada por una mujer”.

- “Sánchez lanzó su primer libro infantil superventas del New York Times, The Fly Who Flew to Space, en 2024″.

- “Su trabajo en la aviación le valió el premio Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame en 2024 por su experiencia como piloto de helicóptero y empresaria de la aviación”.

- “El objetivo de Sánchez es inspirar a la próxima generación de exploradores”.

A ESTO HUELE EL ESPACIO SEGÚN EXPERIENCIA DE ASTRONAUTAS

A veces miramos el cielo y nos parece lejano, pero para personas preparadas como un astronauta representa el gran reto de no solo llegar, mirar y regresar, sino más bien establecerse para recoger información valiosa, experimentando así diversas sensaciones, y una de ellas vinculada al olfato.

Hoy la National Geographic revela datos poco conocidos acerca del olor que emana del espacio en base a versiones de algunos viajeros, indicando en principio que ello sorprendentemente puede resultar agradable.

Sin embargo, otros astronautas habrían expresado tras su retorno del cosmos, que el aroma o la esencia del entorno les parece repulsivo, coincidiendo ambas afirmaciones en manifestar que las sensaciones percibidas por la nariz son sumamente intensas tal y como ocurre cuando olemos un metal, por ejemplo.

Cabe resaltar, que pese a lo manifestado por algunos astronautas que llegaron a habitar la Estación Espacial Internacional, el cosmos en realidad no tiene olor por lo mismo que no hay gases ni aire que puedan desprender un aroma característico, pero si alguna vez lo sintieron de acuerdo a lo descrito, pudo haberse tratado de una “característica reacción de oxidación durante el proceso de despresurización a la entrada de la nave” o de las denominadas “estrellas moribundas”.