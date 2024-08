Este viernes 30 de agosto es feriado por motivo de la festividad de Santa Rosa de Lima. Si bien muchos se encuentran felices de tener este día libre para descansar o realizar otras actividades, muchos ciudadanos se preguntan si el 31 de agosto es considerado un día no laborable, porque de ser el caso, podrán disfrutar de un feriado largo. Para absolver cualquier duda, a continuación te mostraremos que señala la información oficial del diario El Peruano respecto a esta fecha.

¿SERÁ DÍA NO LABORABLE EL 31 DE AGOSTO?

El Gobierno del Perú comunica los feriados y días no laborables de cada año a través de decretos publicados en el diario oficial El Peruano. Teniendo en cuenta que no hay ninguna declaración oficial respecto al sábado 31 de agosto, podemos entender que esta fecha no ha sido considerada ni como feriado ni como día no laborable, por lo que algunas personas podrían trabajar en este jornada.

Sin embargo, teniendo en cuenta que este viernes 30 de agosto sí es feriado, y los sábados y domingos suelen ser días habituales de descanso para varios ciudadanos, es probable que muchos sí puedan disfrutar de un feriado largo en estas fechas.

¿POR QUÉ ES FERIADO ESTE 30 DE AGOSTO?

Esta fecha conmemora a Isabel Flores de Oliva, conocida popularmente como Santa Rosa de Lima, una joven que consagró su vida a la oración y se dedicó a ayudar a los pobres y enfermos.

Su santidad fue reconocida por los limeños cuando ella aún estaba viva y por eso sus penitencias eran comentadas por toda la ciudad. Por lo tanto ya era considerada una santa mucho antes de que el Papa Clemente X la canonizara en 1671, convirtiéndose en la primera santa de América. El mismo Pontífice la declaró patrona principal del Nuevo Mundo (América), Filipinas e Indias Occidentales.

Santa Rosa falleció un 24 de agosto de 1617 con apenas 31 años de edad. Se ha escrito que miles de personas asistieron a sus funerales para despedirse de ella, un fervor que se mantiene hasta el día de hoy y que se refleja en las largas colas que sus devotos forman en vísperas del 30 de agosto, con el afán de dejarle una carta en el pozo de los deseos.

Ahora bien, si bien no hay registro periodístico de cuándo se instituyó el feriado por el día de Santa Rosa de Lima, se conoce que la fiesta de conmemoración a la santa se inscribió en el calendario general romano en el año 1727, indicando como fecha de celebración el día 30 de agosto, entonces el día más cercano del aniversario de su muerte (24 de agosto).

En otros países se le recuerda el 23 de agosto, día anterior al aniversario de su muerte. Para los países hispanoamericanos de los que es patrona, como en el Perú, se sigue conservando el 30 de agosto.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO LARGO DEL 2024?

Los ciudadanos deberán esperar hasta el mes de octubre para disfrutar del próximo feriado largo del 2024. Este se desarollará desde el sábado 5 hasta el martes 8 de octubre.

Este se desarrolla gracias a que el martes 8 de octubre es feriado porque se conmemora el Combate de Angamos. Con el objetivo de tener un feriado largo, el gobierno decretó que el lunes 7 de octubre sea un día no laborable para el sector públio, lo cual si se suma al sábado 5 y domingo 6, que son días habituales de descanso, será posible tener 4 días libres seguidos.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2024 TRAS LOS DESARROLLADOS EN AGOSTO?

Setiembre: No hay feriados en setiembre del 2024.

Lunes 7 Octubre: Día no laborable para el sector público

Martes 8 Octubre: Combate de Angamos

Viernes 1 Noviembre: Día de Todos los Santos

Viernes 6 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 Diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 Diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 Diciembre: Navidad

Lunes 30 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 Diciembre: Día no laborable para el sector público

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: