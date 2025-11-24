A nivel nacional, hoy Estados Unidos como país te ofrece variados beneficios en cuanto a circulación legal se refiere, poniendo actualmente a tu disposición un documento cuya obtención puede hacerse efectiva mediante cualquiera de los gobiernos locales. Con respecto a ello, hoy resulta importante darte a conocer que su obligatoriedad dispuesta por parte del Department of Homeland Security (DHS), establece el cumplimiento de ciertas condiciones desde el 7 de mayo, y sobre todo si tienes planeado abordar vuelos comerciales dentro del propio territorio norteamericano.

ESTE DOCUMENTO HOY DEBES PRESENTAR PARA EL ABORDAJE DE VUELOS COMERCIALES EN ESTADOS UNIDOS

La presentación de documentación puntual hoy debe realizarse para abordar vuelos dentro de Estados Unidos, y ello tomando en consideración la inclusión de tarjeta implementada en el marco de ley aprobada hace 20 años.

En ese sentido, el REAL ID hoy pasa a convertirse, según lo refiere el propio DHS, en aquella normativa que establece “estándares de seguridad más altos para las identificaciones y licencias de conducir emitidas por los estados”, y desde el 7 de mayo de 2025 es exigido por parte de autoridades del Transportation Security Administration (TSA) que figuran habilitados en punto de control de cada aeropuerto a nivel nacional.

Al respecto, te contamos también que el Department of Motor Vehicles (DMV) de cada gobierno local estadounidense, hoy figura apto para la generación de dicho documento como licencias de conducir y tarjetas de identificación, y desde el 3 de mayo de 2023 viene precisamente emitiéndolas con estrella dorada según requerimiento ciudadano.

El DHS remarca que desde el 7 de mayo de 2025 rige la vigencia del Real ID incorporado a licencias de conducir y/o tarjetas de identificación verificados por parte del TSA en cada aeropuerto.

De acuerdo a la información precisada de manera oficial, el miércoles 7 de mayo vencía la extensión del plazo de aplicación total de nuevas normas mínimas de seguridad establecidas por parte del DHS norteamericano, y a partir de entonces resulta obligatorio que los estadounidenses presenten tanto licencias de conducir como tarjetas de identificación con REAL ID necesarias para abordar vuelos comerciales, entre otras actividades como acceder a plantas nucleares, por ejemplo.

LOS MIGRANTES QUE NO PUEDEN OBTENER UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CON REAL ID

La vigencia de documentos de identidad en Estados Unidos, contempla el acceso a diversos establecimientos y circulación de manera legal gracias a licencias de conducir y tarjetas de identificación, por ejemplo, que hacia el cierre de 2025, traen consigo la denominada REAL ID con excepción de un grupo determinado de migrantes.

Desde fines de 2022, el DHS anunciaba oficialmente que su intención de extender la fecha de entrada en vigor de dicha implementación por periodo de 24 meses, estaba asociada a ese tiempo adicional brindado a cada gobierno para el cumplimiento de requisitos por parte de sus residentes.

Al respecto, resulta importante destacar que los migrantes con estatus migratorio irregular representan al único grupo que no califica para solicitar aplicación de REAL ID en licencias de conducir y tarjetas de identificación, y en ese sentido se encuentran impedidos de abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos, ingresar a edificios del Gobierno federal o instalaciones militares, y asimismo entrar a plantas nucleares.

La actualización de la documentación mencionada según el DHS, constituye un paso importante hacia el establecimiento de estándares de seguridad más altos gracias a la incorporación de tecnología contra la falsificación, prevención del fraude interno y “uso de pruebas documentales y verificaciones de antecedentes para garantizar que una persona es quien dice ser”.