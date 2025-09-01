La tecnología hoy genera que puedan implementarse diversos mecanismos para la consecución de iniciativas como lo es ahora el Voto Electrónico No Presencial (VENP) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Al respecto, resulta importante destacar que con miras a las Elecciones Generales 2026, tanto la versión 3.0 del Documento Nacional de Identidad (DNI) como otro activado y firmado digitalmente, resultan vitales para precisamente ejercer tu derecho al sufragio de manera remota.

ESTE DOCUMENTO NECESITAN TODOS LOS PERUANOS QUE REQUIERAN EMITIR VOTO DIGITAL DURANTE ELECCIONES GENERALES 2026

Ha llegado el momento de poner en marcha el uso del voto digital como “mecanismo alternativo para el ejercicio del derecho al sufragio de la ciudadanía”, y así podamos escoger al sucesor o sucesora de Dina Boluarte.

Las Elecciones Generales 2026 se aproximan sobre territorio peruano, siendo la ONPE aquella entidad estatal que mediante Resolución Jefatural Nº 000065 aprueba la aplicación del sufragio electrónico tomando en consideración el cumplimiento de ciertos requisitos por parte de quienes integren los grupos priorizados determinados inicialmente.

Al respecto, te contamos que como parte de las disposiciones emitidas y dadas a conocer a partir de publicación realizada en El Peruano, los ciudadanos que deseen o necesiten ejercer su derecho al VENP, deben contar con la versión 2.0 o 3.0 del DNI, y asimismo con los certificados digitales incorporados cuya vigencia supere la fecha de eventual segunda vuelta (8 junio 2026).

La ONPE, y con miras a la realización de las Elecciones Generales 2026, empezará a implementar progresivamente el voto digital, y así dirigido a quienes cuenten con DNIe. (Fuente: ONPE)

En relación a la firma digital y también autenticación de identidad en medios virtuales, te contamos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es el organismo autónomo encargado de emitirlos para facilitar esa modalidad de sufragio, y terminar renovándolos una vez caducados.

Según lo precisa la ONPE tras definir nuevos grupos priorizados para la implementación progresiva del voto digital a partir de las Elecciones Generales 2026, esta fase piloto está dirigida a los ciudadanos que presenten dificultades de poder acudir a sus respectivos locales “debido a la distancia, una discapacidad o porque ese día deben prestar servicios propios de su función”.

Si necesitas acogerte a este beneficio por alguno de los motivos expuestos, e integras uno de los grupos priorizados, y fundamentalmente posees un DNI electrónico (DNIe) que tenga certificados digitales vigentes hasta pasada la fecha de una eventual segunda vuelta (8 junio 2026), ingresa a este link de la ONPE, y efectúa tu registro entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre de 2025.

“Muchas veces nos hemos olvidado la clave con la que nosotros recibimos nuestro certificado digital“, refiere Willy Ramírez como miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y en diálogo concedido a TV Perú, exhortando así a la ciudadanía con cédula biométrica, a que verifiquen si todavía figura válido, y dentro del plazo de los 4 años concedidos por el RENIEC a fin de terminar pudiendo emitir voto digital mediante teléfono celular, tablet, computadora de escritorio o laptop.

ESTOS SON LOS GRUPOS PRIORIZADOS POR LA ONPE PARA PODER HACER USO DEL VOTO DIGITAL EN ELECCIONES 2026

Miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Peruanos que se encuentren fuera del territorio nacional.

Personal asistencial y administrativo de los establecimientos de salud públicos y privados, incluyendo hospitales policiales y militares.

Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Personal del JNE, RENIEC y de la ONPE.

Ciudadanos con discapacidad e inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), y/o aquellos que figuran como tal en el padrón electoral.

Ciudadanos cuya dirección domiciliaria, registrada ante el RENIEC, corresponda al distrito del Cercado de Lima.

Personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Personal de la Defensoría del Pueblo.

EN TAN SOLO 4 PASOS, OBTÉN TU CERTIFICADO DIGITAL DE DNIE

1- Realiza el pago de S/6.60 con código de tributo 00530 en agencias del Banco de la Nación (BN), agentes o vía Págalo.pe.

2- Con tu ticket de pago y DNIe, acércate a uno de los Centros de Atención del RENIEC autorizados para su emisión.

3- Tras iniciar con trámite, realiza la firma de formato que te harán entrega, y luego digita tu clave secreta de 6 u 8 dígitos.

4- Finalmente, y de manera inmediata, el RENIEC pasará a otorgarte la constancia de renovación de Certificado Digital que debe figurar incorporado en chip del DNIe.