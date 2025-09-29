La movilidad de millones de personas hoy es legalizada mediante el otorgamiento de licencia de conducir que en Venezuela representa todo un documento vital emitido por parte del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). Hoy el registro original de brevete para terminar obteniéndolo, implica el cumplimiento puntual de varios requisitos, y algunos de ellos buscando facilitar la realización de trámite ante dicha entidad de Gobierno Bolivariano.

ESTOS REQUISITOS DEBES CUMPLIR PARA OBTENER TU LICENCIA DE CONDUCIR VENEZOLANA POR PRIMERA VEZ, SEGÚN EL INTT

Hoy el INTT sobre territorio venezolano, es el ente encargado de mantener actualizado el registro de conductores del país que gobierna Nicolás Maduro, siendo así fundamental que te rijas bajo las disposiciones emitidas a fin de obtener con éxito, y por primera vez, tu licencia de conducir según grados y usos puntuales clasificados.

Al respecto, y según figura precisado mediante plataformas digitales oficiales, el trámite de brevete para ciudadanos o residentes, actualmente debe iniciarse con la presentación de hasta 4 documentos fundamentales y obligatorios que constatarán si te encuentras apto para la conducción de automóviles de transporte privado, por ejemplo.

Con respecto a esta información, te compartimos a continuación los detalles entorno a los requisitos que debes cumplir para la obtención de licencia de conducir venezolana gracias al INTT:

Cédula de identidad vigente y laminada .

. Certificado Médico Vial .

. Planilla Única de Trámites (PUT) .

. Prueba de habilidades para el Certificado de Saberes.

Una vez reunidos o adjuntados todos los documentos solicitados por parte del INTT, inicia gestión virtual oficialmente, y luego procede a hacerte presente en la sede habilitada tomando en consideración los siguientes grados y usos para otorgamiento efectivo de brevete a nivel nacional:

Brevetes de primer grado

- Tipo “A” aplicable para personas mayores de 14 años de edad y que sirve para conducir vehículos de tracción humana.

- Tipo “B” para quienes superen los 16 años de edad, y deseen conducir vehículos de tracción animal.

Brevetes de segundo grado

- Licencia para la operación de motocicletas.

- Esta tipología de licencias está también subdividida en tipo “A” otorgada a menores a partir de los 16 años con autorización notariada de su representante legal, y tipo “B” a mayores de 18 años que permite conducir motocicletas de cualquier cilindraje.

Brevetes de tercer grado

- Licencia que permite conducir automóviles de transporte privado de personas.

- Esta licencia es el permiso de uso particular y convencional para conducir un automóvil con un límite de 9 puestos, incluyendo al conductor.

- Este grado de licencia también se otorga a menores de 18 años, con previa autorización notariada de su representante legal, y está sujeta a restricciones especificadas en la Ley de Transporte Terrestre.

Brevetes de cuarto grado

- Permiso para conducir que certifica que te encuentras en capacidad de operar unidades de transporte público (hasta doce puestos) o vehículos de carga que no excedan los seis mil kilogramos (6.000 kg).

- Para la obtención de la misma, el solicitante debe ser mayor de 21 años.

Brevetes de quinto grado

- Este documento habilita la conducción de transporte público de hasta 33 puestos o vehículos de carga que no excedan los nueve mil kilogramos (9.000 kg).

- Este tipo de licencia requiere una gran experiencia por parte del conductor que aspira a obtenerla, quien además debe ser mayor de 25 años y haber aprobado el curso de manejo dictado por las Escuelas de Transporte autorizadas.

PASO A PASO PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR QUE EMITE EL INTT

1- Accede a página web oficial del INTT, y selecciona la opción “Servicios” para luego pulsar “Licencia de Conducir”.

2- Consulta los Recaudos y requisitos solicitados por el INTT.

3- Ingresa al sistema a través de la Planilla Única de Trámite.

4- Si figuras registrado, coloca tu correo, contraseña y código de verificación, pero en caso de no estarlo, pulsa el botón “Registrarse”.

5- Selecciona la opción “Registro”, sub-opción “Licencias”, y termina registrando tus datos para realizar la solicitud del servicio admitido.

6- Realiza pago por concepto administrativo, y según el grado al cual postulas.

7- Junto a todos los documentos consignados como requisitos, dirígete a la Oficina Regional habilitada para otorgamiento de brevete.

8- Finalmente, el INTT te notificará la emisión de licencia de conducir mediante correo electrónico registrado previamente.

DE ESTA FORMA PUEDES CERTIFICAR TU LICENCIA DE CONDUCIR VENEZOLANA PARA MANEJAR AUTOMÓVILES EN OTRO PAÍS

Han transcurrido 5 años desde que dicho territorio sudamericano gobernado por Nicolás Maduro, fuera registrado como una de las 18 naciones que posee el componente de registro más avanzado a nivel mundial con la finalidad de validar brevete, y legitimarlo ante administraciones de otras latitudes.

Tras la unión de fuerzas entre el INTT y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), finalmente en 2020 vio la luz lo que hoy se conoce como la Certificación de Datos para Efectos Consulares con Apostilla Electrónica a partir de la cual tu licencia de conducir venezolana puede obtener legalidad en 116 países firmantes del Convenio de la Haya.

En ese sentido, resulta importante compartirte los siguientes 8 pasos que te permitirán realizar la solicitud de registro para la legalización de tu brevete como ciudadano venezolano, y sin necesidad de movilizarte hacia agencias gubernamentales:

1- Regístrate en el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica del MPPRE.

2- Ingresa a la plataforma oficial del INTT, y luego selecciona la opción “PLANILLA ÚNICA DE TRÁMITE”.

3- Coloca usuario y contraseña obtenidos y solicitados previamente.

4- Selecciona directamente en el Menú, la opción “SERVICIOS AUTOMATIZADOS / CARTA CONSULAR”.

5- Automáticamente, el sistema procederá a verificar que te encuentres registrado en el Sistema de Legalización y Apostilla.

6- Una vez validado, debes seleccionar el Grado de Licencia que deseas certificar, y asimismo el país de destino.

7- Cancela en línea el monto indicado, y mediante el medio autorizado de tu preferencia.

8- Una vez que hayas pagado el trámite, en 10 días recibirás un correo por parte del MPPRE enviándote el archivo PDF con “Certificación de Datos para Efectos Consulares con Apostilla Electrónica”.

A propósito del componente de registro que valida este trámite a nivel nacional, y 100% online, te contamos que hoy Venezuela se mantiene a la vanguardia en materia de Gobierno Electrónico, ofreciéndole a la ciudadanía un sistema automatizado para admitir la certificación de licencia de conducir, y validarla internacionalmente entorno a documentación pública subyacente.