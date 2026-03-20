Dólar BCV en Venezuela hoy, 20 de marzo de 2026. Conoce el precio más reciente del dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV) y la tasa exacta del billete en la siguiente nota. La tasa de cambio del dólar estadounidense es importante para la economía venezolana porque ayuda a establecer una equivalencia entre ambos billetes. Esta cotización se emplea para facilitar el flujo de la economía entre monedas/billetes de distintos países y así realizar transacciones, pagos efectivos y otros servicios, sin ningún tipo de problema.

El Banco Central de Venezuela ha señalado que el precio del dólar que ofrece se establece como un promedio ponderado de otras cotizaciones financieras. Con la finalidad de encontrar una equivalencia más precisa al mercado bolivariano.

¿A cuánto se cotiza el Dólar BCV hoy? | Foto: Composición EC

¿Cuánto está el dólar BCV hoy en Venezuela?