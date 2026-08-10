Por Redacción EC

El abastecimiento de gasolina subsidiada en Venezuela continúa bajo un sistema de distribución que toma como referencia el último número de la placa de cada vehículo. Por ello, los conductores deben consultar semanalmente el calendario establecido para conocer la fecha en la que podrán acudir a una estación de servicio habilitada. El mecanismo busca ordenar el suministro de combustible y facilitar el acceso a la gasolina a precio preferencial. La programación se encuentra vinculada al Sistema Patria, plataforma utilizada para gestionar la asignación correspondiente a cada usuario. Durante la semana del 10 al 16 de agosto, los propietarios de vehículos deberán verificar el número final de su placa antes de dirigirse a una gasolinera. De esta manera, podrán identificar el día que tienen asignado para realizar el abastecimiento y evitar desplazamientos innecesarios. En esta nota te presentamos el cronograma de gasolina subsidiada para esta semana, además de los principales aspectos que debes conocer para saber cuándo te corresponde surtir combustible en Venezuela. La programación busca organizar el suministro de combustible en las estaciones de servicio y evitar una concentración excesiva de usuarios. Para ello, se establece una fecha de atención de acuerdo con la placa de cada vehículo, permitiendo distribuir el ingreso de conductores durante los distintos días de la semana.