El abastecimiento de gasolina subsidiada en Venezuela continúa bajo un sistema de distribución que toma como referencia el último número de la placa de cada vehículo. Por ello, los conductores deben consultar semanalmente el calendario establecido para conocer la fecha en la que podrán acudir a una estación de servicio habilitada. El mecanismo busca ordenar el suministro de combustible y facilitar el acceso a la gasolina a precio preferencial. La programación se encuentra vinculada al Sistema Patria, plataforma utilizada para gestionar la asignación correspondiente a cada usuario. Durante la semana del 10 al 16 de agosto, los propietarios de vehículos deberán verificar el número final de su placa antes de dirigirse a una gasolinera. De esta manera, podrán identificar el día que tienen asignado para realizar el abastecimiento y evitar desplazamientos innecesarios. En esta nota te presentamos el cronograma de gasolina subsidiada para esta semana, además de los principales aspectos que debes conocer para saber cuándo te corresponde surtir combustible en Venezuela. La programación busca organizar el suministro de combustible en las estaciones de servicio y evitar una concentración excesiva de usuarios. Para ello, se establece una fecha de atención de acuerdo con la placa de cada vehículo, permitiendo distribuir el ingreso de conductores durante los distintos días de la semana.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

Gasolina subsidiada en Venezuela: revisa qué día te toca surtir del 10 al 16 de agosto

Lunes 10 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Martes 11 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 12 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 13 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 14 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 15 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 16 de agosto: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.