El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ofrece a la población una plataforma digital que permite realizar el registro vehicular de manera virtual, reduciendo tiempos de espera y simplificando el proceso. A través de este sistema en línea, disponible en Venezuela, los usuarios pueden avanzar con la mayor parte del trámite sin necesidad de acudir presencialmente, lo que brinda mayor comodidad y optimiza la gestión de los documentos del vehículo.

INTT: así puedes registrar tu vehículo en línea de forma rápida

Para iniciar el trámite de registro, el primer paso es ingresar a la página oficial del INTT en www.intt.gob.ve. Dentro del portal, el usuario debe seleccionar la alternativa “Registro” y posteriormente la opción “Vehículo”. A partir de ese momento, la plataforma muestra los formularios necesarios y orienta el proceso de forma progresiva, permitiendo completar la solicitud de manera práctica y confiable en línea.

Durante el procedimiento, el sistema solicita indicar la oficina del INTT más cercana al lugar de residencia, así como el tipo de vehículo que se desea inscribir. Estos datos son fundamentales para organizar correctamente las citas presenciales y garantizar una adecuada administración de los documentos, tomando en cuenta la ubicación del solicitante.

Es es el último paso del proceso

Luego de ingresar correctamente los datos del vehículo conforme al certificado de origen —como la marca, el modelo, los números de chasis y motor, así como el año de fabricación—, la plataforma del INTT habilita la opción para efectuar el pago del trámite de manera digital. Una vez realizada la operación, el usuario deberá presentarse en la sede previamente escogida con la documentación exigida y el comprobante de la transacción, a fin de que se lleve a cabo la revisión física del vehículo y se concluya el proceso con la emisión del registro oficial.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

VIDEO RECOMENDADO