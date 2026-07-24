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Resumen

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionando durante una reunión, en Caracas, Venezuela, el 12 de junio de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionando durante una reunión, en Caracas, Venezuela, el 12 de junio de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.

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